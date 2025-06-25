Samanyolu Haber /Gündem / Binlerce hak savunucusu Avrupa'nın göbeğinde 'Adalet' arıyor /25 Haziran 2025 12:30

Binlerce hak savunucusu Avrupa'nın göbeğinde 'Adalet' arıyor

Strazburg’daki Adalet Yürüşü’nü organize eden Peaceful Actions Platformu sosyal medya hesabından etiket çalışmasını duyurdu.

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Binlerce hak savunucusu bu yıl dördüncüsü düzenlenen Adalet Yürüyüşü için Fransa’nın Strazburg şehrinde bir araya geldi. Program öncesi Peaceful Actions Platformu sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. 

Açıklamasında ‘Herkes İçin Adalet!’ vurgusu yapan platform “Niçin Strazburg’a geliyoruz” sorusuna ise “Çünkü herkes için adalet talebimizi Avrupa Konseyi önünde yüksek sesle dile getirmek istiyoruz” diye cevap verdi. 

Platform’un Avrupa Konseyi’ne çağrısı ise şöyle: 

Avrupa Konseyi’ne çağrımız:

 Kendi aldığınız AİHM kararlarını uygulayın.
 Türkiye’ye yükümlülüklerini hatırlatın.
 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni koruyun.
Seçilmiş belediye başkanları görevden alındı.
Gazeteciler ve öğrenciler sadece eleştirdikleri için tutuklandı.
Can Atalay, Ekrem İmamoğlu gibi isimler siyasi saiklerle hedef alındı.
Halkın iradesi yok sayılıyor.

Çünkü AİHM kararları Türkiye’de uygulanmıyor: Kavala, Demirtaş ve Yalçınkaya kararları bunun açık kanıtıdır.

Çünkü hukukun üstünlüğü ilkesi artık anlamını yitirmiştir.

Çünkü Yalçınkaya kararına rağmen, AİHM’nin yetkisini tanımayan Türkiye, 6.500’den fazla kişiyi hukuksuz biçimde tutukladı.

Adalet için ses veriyoruz!
Geciken adalet, reddedilmiş adalettir.
Bize katılın — adalet için, insan hakları için, onurumuz için!


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