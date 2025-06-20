Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti





BASIN SAVCISINA YENİ GÖREV





MİNGUZZİ DAVASINA BAKAN HAKİMİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Hakim ve Savcılar Kurulu 2025 yılı Ana Kararnamesi yayımlandı. Böylelikle adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplam 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi. 24 ilin başsavcısı değişti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."Görevlendirmeler arasından dikkat çeken bir isim de yer aldı. İstanbul Başsavcılığı, Osman Kavala ile Çarşı üyelerinin yargılandığı davanın 8 Ekim’de yapılacak duruşması öncesinde İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Gezi Parkı davasının beraat kararına itiraz eden savcı Edip Şahiner’i görevlendirmişti. Şahiner, bugün yayımlanan kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.Diğer yandan basın savcısı Hakan Aksoy da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi. Dijital platformlarda yayınlanan "Konuşanlar" programına katılan Aksoy, yargı camiasında gündem olmuştu.Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturması nedeniyle tehdit ve hedef göstermelere maruz kalan, Sedat Peker dosyası nedeniyle de Süleyman Soylu'nun baskısıyla sürülen Alparslan Tufan'ın da bir kez daha görev yeri değişti. Tufan, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.Ahmet Minguzzi davasına bakan 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim E.S.’nin görev yeri de değiştirildi. Dosyanın kritik isimlerinden biri olan E.S., Bölge Adliye Mahkemesi’ne üye hakim olarak atandı. E.S., bugünkü duruşmada Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in reddi hâkim talebi sonrası dosyadan çekilmişti.