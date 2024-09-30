Binlerce insan Strazburg yolunda: Avrupa’da insan hakları için kritik eylem çağrısı

Peaceful Actions Platformu'nun düzenlediği geniş katılımlı hak arama mücadelesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa Konseyi’nin önünde bir araya gelecekler.





Türkiye'de son yıllarda yaşanan adaletsizlik artık uluslararası arenada da kabul görüyor. Avrupa İnsan Hakları mahkemesi başta olmak üzere birçok önemli noktada Türkiye'deki hukuksuzluklar tescil edildi. Buna karşın AİHM’in Kavala, Demirtaş ve Yalçınkaya kararları Türkiye'de iktidar tarafından hala umursanmıyor. AİHM’in yok sayılmasına karşın Avrupa Konsey’i tarafından herhangi bir tepki gösterilmiyor.





BİNLERCE İNSAN ADALET İÇİN STRAZBURG'DA OLACAK





Tüm bu sebeplerle adalet gecikmeye devam ediyor. Bu gecikmeler, Türkiye’deki durumu her geçen gün kötüleştiriyor.





İşte bu sebeplerle 2 Ekim saat 11:00'de mazlumların ve mağdurların sesi olmak isteyen binlerce insan Strazburg'da, AİHM önünde buluşacaklar. Türkiye'de yaşanan hukuksuzların ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yavaş işleyişi, Avrupa Konseyi'nin görevlerini yapmada yetersiz tavrı barışçıl bir şekilde protesto edilecek.





Barışçıl gösteri öncesinde Peaceful Actions Platformu'nun yaptığı destek çağrısı ise şu şekilde:



Avrupa’nın kalbinde, Avrupa’nın farklı ülkelerinden İnsan Hakları Dernek & Platformları ve insan hakları savunucuları bir kez daha seslerini yükseltmeye hazırlanıyor. 2 Ekim 2024 tarihinde Strazburg’da gerçekleştirilecek olan üçüncü gösteri, Türkiye’deki insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlıyor.



Peaceful Actions ve çeşitli Avrupa sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen bu etkinlik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2023 yılında verdiği Yalçınkaya kararının Türkiye tarafından uygulanmamasına odaklanıyor. Bu karar, Türkiye’nin terörle mücadele yasalarını kötüye kullanarak insan haklarını ihlal ettiğini teyit etmişti. Ancak, aradan geçen bir yıla rağmen Türkiye’nin bu karara uymadığı ve hatta mahkemelerinin kararı açıkça reddettiği belirtiliyor.

Gösterinin ana temaları şöyle sıralanıyor:

-AİHM kararlarının Türkiye tarafından uygulanmaması -Terörle mücadele yasalarının yaygın kötüye kullanımı -İnsani yardım faaliyetlerinin suç sayılması -Hukukun üstünlüğünün aşınması

Organizatörler, “GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR !” sloganıyla Avrupa Konseyi’ni acil eyleme geçmeye davet ediyor. AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekle görevli olan Konsey’in, Türkiye’nin bu tutumuna karşı sessiz kalmasının Avrupa’nın insan hakları sistemini zayıflattığı vurgulanıyor.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden İnsan Hakları Dernek&Platformlarının ortaklaşa düzenleyeceği barışçıl eylemde anlatılmak istenen “Bu gösteri, Avrupa’nın insan haklarını koruma yeteneğine olan güveni yeniden tesis etmek için kritik önem taşıyor. Avrupa Konseyi’nin harekete geçme zamanı geldi ve geçiyor.”

Bu önemli etkinlik, Avrupa’nın insan hakları konusundaki kararlılığını test edecek ve Türkiye’deki mağdurlar için adalet arayışını sürdürecek gibi görünüyor. İnsan hakları savunucuları, bu gösterinin Avrupa’nın vicdanını harekete geçireceğini ve somut adımlar atılmasını sağlayacağını umut ediyor.







