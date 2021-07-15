Binlerce KHK'lıyı ilgilendiriyor, AİHM Türkiye'den savunma istedi

Avukat Ayşe Bingöl tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “AİHM, 'Barış Bildirisi'ni imzaladıkları için OHAL KHK'leri ile işlerinden çıkartılan, temel hak ve özgürlükleri yok sayılan ve kendilerine hak ihlallerine karşı etkili başvuru yolu tanınmayan 43 Barış için Akademisyenin başvurusunu hükümete bildirdi” dedi.







Bingöl, AİHM’in hükümetten açıkça başvurucuların işlerinden çıkartılma gerekçesini sorarak ifade ve örgütlenme özgürlüğüne (AİHS 10. & 11. madde), mahkemeye erişim hakkına (6. madde) ve özel hayata ve aileye saygı hakkına (8. madde) dair ihlal iddialarını işaret eden sorular sorduğunu belirtti. Bingöl, AİHM’in, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun etkili bir başvuru yolu olup olmadığına dair sorular yönelttiğini ve özellikle inceleme sürecinin uzunluğu ve başvuruların kabulü halinde dahi eski hale getirmenin mümkün olup, olmadığına dair sorunlara da dikkat çektiğini kaydetti.





Ayrıca AİHM’in, haklara yapılan müdahale kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 18’inci madde gereğince sözleşme dışı bir amaç güdüldüğüne dair iddialara da açıklama istediğini kaydeden Bingöl, “AİHM'in bu başvurulardaki kararı OHAL KHK'leri ile işlerinden çıkartılan ve iç hukuk çıkmazına mecbur bırakılan binleri ilgilendiriyor” dedi.





AİHM, hükümete yönelttiği 6 soruya cevap istedi. AİHM, tarafından hükümete şu sorular yönlendirildi:





“- Sözleşme'nin 8, 10 ve 11. maddeleri kapsamındaki şikayetlerini giderebilecek etkili bir hukuk yolu olup, olmadığı;





- Adil yargılanma hakkı kapsamında mahkeme erişim hakkının olup, olmadığı;





- Aileye saygı hakkı ihlali, bu davada izlenen karar verme sürecinin keyfiliğe karşı yeterli güvence sağlayıp, sağlamadığı;





- İhraç sebepleri, başvuranlar, Hükümet'in Güneydoğu Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin eleştirel görüşleri nedeniyle ve söz konusu dilekçeyi imzaladıkları ve bir sendikaya üye oldukları için görevlerinden alındıklarını iddia etmekte haklı mıdırlar?





- İfade özgürlüğü ve dernek kurma hakkı, Türkiye'nin Sözleşme'nin 15 § 1 maddesi ile kendisine tanınan Sözleşme'den sapma hakkını kullandığı için Sözleşme'nin yukarıda belirtilen hükümlerine geçerli bir şekilde güvenebilir mi?





- Sözleşme'nin 18. maddesini, bu maddede öngörülenden farklı bir amaç için mi ihlal etmiştir?”







