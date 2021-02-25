Samanyolu Haber /Gündem / Binlerce kişi gazeteci Mehmet Baransu’nun özgürlüğüne kavuşması için mesaj attı /25 Şubat 2021 18:50

Binlerce kişi gazeteci Mehmet Baransu’nun özgürlüğüne kavuşması için mesaj attı

Sosyal medyada 6 yıldır cezaevinde olan gazeteci Mehmet Baransu'nun özgürlüğüne tekrar kavuşması için başlatılan "MehmetBaransuya Özgürlük #FreeMehmetBaransu" etiketine binlerce kişi destek verdi. 137 bin mesaj atıldı ve Baransu'nun serbest bırakılmasını istedi.

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Cezaevindeki gazetecilerin sesini duyurulması için faaliyet gösteren Jailed Journos platformu, yaptığı haberler nedeniyle 6 yıldır cezaevinde olan gazeteci Mehmet Baransu için sosyal medya üzerinden kampanya düzenledi. “MehmetBaransuya Özgürlük #FreeMehmetBaransu” etiketiyle yapılan paylaşımlara, 137 bin 165 mesaj atıldı. Binlerce kişi destek oldu. Acilen Mehmet Baransu’nun tekrar özgürlüğüne kavuşması için çağrı yaptı.

KANADA PEN’DEN DESTEK MESAJI

Baransu hakkında yapılan kampanyaya Kanada PEN’de bir mesaj atarak destek verdi. Atılan destek mesajında “Mehmet Baransu 2015’ten beri cezaevinde. Hapsedilmesi konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye’de gazeteci olarak yaptığı çalışmalar nedeniyle.#FreeMehmetBaransu “dedi.

Ünlü İtalyan çizer Gianluca Costantini de gazeteci Mehmet Baransu için özel bir çizim yaptı. Costantini  çizimi paylaştığı mesajda “MehmetBaransuya Özgürlük #FreeMehmetBaransu” etiketini kullandı.

CEZAEVİNDEN İLK FOTOĞRAF

Mehmet Baransu’nun gerçek twitter hesabı (@mehmetbaransu) ilk defa cezaevinden fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda Baransu’nun sağlığının yerinde olduğu, saç ve sakallarıne biraz beyazlar düştüğü görülüyor.



6 YILDIR CEZAEVİNDE

Gazeteci Mehmet Baransu, Mart 2015’de gözaltına alındı ve tutuklandı. 6 yıldır Silivri Cezaevi’nde tutuluyor. 28 Kasım 2013 Taraf Gazetesi’ndeki “Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” manşeti nedeniyle 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mersin limanında binlerce ton GDO’lu ürünün, GDO’suz numuneler üzerinde yaptırılan sahte analizlerle piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkartmıştı. Bu haber nedeniyle 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.  Kamuoyunda “Balyoz davası” olarak bilinen “Egemen Harekât Planı” başlıklı savaş planlarının gazetede yayımlandığı iddiasıyla açılan dava devam ediyor. Bu davada Baransu’nun 35 yıldan 75 yıla kadar hapsi isteniyor. Ayrıca “Futbolda Şike” davasında yargılanıyor. Bu davada yargılanan 108 isim hakkında sekiz yıldan 85 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.


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