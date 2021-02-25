Binlerce kişi gazeteci Mehmet Baransu’nun özgürlüğüne kavuşması için mesaj attı

Cezaevindeki gazetecilerin sesini duyurulması için faaliyet gösteren Jailed Journos platformu, yaptığı haberler nedeniyle 6 yıldır cezaevinde olan gazeteci Mehmet Baransu için sosyal medya üzerinden kampanya düzenledi. “MehmetBaransuya Özgürlük #FreeMehmetBaransu” etiketiyle yapılan paylaşımlara, 137 bin 165 mesaj atıldı. Binlerce kişi destek oldu. Acilen Mehmet Baransu’nun tekrar özgürlüğüne kavuşması için çağrı yaptı.





KANADA PEN’DEN DESTEK MESAJI





Baransu hakkında yapılan kampanyaya Kanada PEN’de bir mesaj atarak destek verdi. Atılan destek mesajında “Mehmet Baransu 2015’ten beri cezaevinde. Hapsedilmesi konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye’de gazeteci olarak yaptığı çalışmalar nedeniyle.#FreeMehmetBaransu “dedi.





Ünlü İtalyan çizer Gianluca Costantini de gazeteci Mehmet Baransu için özel bir çizim yaptı. Costantini çizimi paylaştığı mesajda “MehmetBaransuya Özgürlük #FreeMehmetBaransu” etiketini kullandı.



