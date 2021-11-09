Samanyolu Haber /Gündem / Binlerce kişiye corona bulaştırdılar /09 Kasım 2021 10:01

Binlerce kişiye corona bulaştırdılar

Başka hastalıklardan dolayı hastaneye giden ve orada Covid-19'a yakalanan insanların sayısı her geçen gün artıyor...

SHABER3.COM

Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırma, başka sağlık sorunları nedeniyle hastaneye giden ve Covid-19 virüsünün bulaştığı insanların sayısının giderek arttığını ortaya koydu.


Yapılan incelemeler ve resmi verilere göre başka bir hastalığı yüzünden hastaneye giden ve burada Covid-19’a yakalanarak yaşamını yitirenlerin sayısı 11.000’i geçti. Resmi verilere göre bu insanların  corona virüsüne hastanede maruz kaldığı belirtilirken, aşı olmayan ve tedbirsiz insanlar yüzünden bu kişilerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Resmi verilere göre hastanede corona virüsüne yakalanarak yaşamını yitiren hastaların sayısının 11.688 olduğu belirtilirken siyasetçi ve aynı zamanda sağlık komitesi başkanı da olan Jeremy Hunt, Daily Telegraph’a konuştu.

Hunt, “Bu sayılar gerçekten şoke edici. Hastanede enfeksiyon bulaşması salgının en ölümcül sessiz katili. Bu veriler sağlık çalışanlarının aşı olmasının zorunlu hale getirilmesi savını güçlendiriyor” dedi.

Birmingham Üniversite Hastanesi’nde 484 kişinin de bu şekilde yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Binlerce kişiye corona bulaştırdılar Sonraki Haber >>

Akşener: AKP'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık

Akşener: AKP'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık

Polonya - Belarus sınırında göçmen krizi derinleşiyor

Polonya - Belarus sınırında göçmen krizi derinleşiyor

Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti

Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti

AKP'li Yavuz'dan skandal laflar

AKP'li Yavuz'dan skandal laflar

Sierra Leone'da yakıt tankeri patladı

Sierra Leone'da yakıt tankeri patladı

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Koca yürekli Keanu Reeves

Koca yürekli Keanu Reeves
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:38:00