Binlerce kişiye corona bulaştırdılar

Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırma, başka sağlık sorunları nedeniyle hastaneye giden ve Covid-19 virüsünün bulaştığı insanların sayısının giderek arttığını ortaya koydu.









Yapılan incelemeler ve resmi verilere göre başka bir hastalığı yüzünden hastaneye giden ve burada Covid-19’a yakalanarak yaşamını yitirenlerin sayısı 11.000’i geçti. Resmi verilere göre bu insanların corona virüsüne hastanede maruz kaldığı belirtilirken, aşı olmayan ve tedbirsiz insanlar yüzünden bu kişilerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.





Resmi verilere göre hastanede corona virüsüne yakalanarak yaşamını yitiren hastaların sayısının 11.688 olduğu belirtilirken siyasetçi ve aynı zamanda sağlık komitesi başkanı da olan Jeremy Hunt, Daily Telegraph’a konuştu.





Hunt, “Bu sayılar gerçekten şoke edici. Hastanede enfeksiyon bulaşması salgının en ölümcül sessiz katili. Bu veriler sağlık çalışanlarının aşı olmasının zorunlu hale getirilmesi savını güçlendiriyor” dedi.





Birmingham Üniversite Hastanesi’nde 484 kişinin de bu şekilde yaşamını yitirdiği kaydedildi.