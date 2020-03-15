Samanyolu Haber /Gündem / Binlerce vatandaş Kredi Yurtlar kurumu yurtlarında karantinaya alındı /15 Mart 2020 11:08

Binlerce vatandaş Kredi Yurtlar kurumu yurtlarında karantinaya alındı

Medine’den Ankara’ya gelen umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı’na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere 3 farklı öğrenci yurduna götürüldü. Öğrenciler gece geç saatte yurttan çıkartıldıklarını belirterek tepki gösterdi. Bakanlık, Ankara'da üç Konya'da iki olmak üzere 5 yurdun karantinaya uygun hale getirildiğini öğrencilerin de başka yurtlara nakledildiğini açıkladı.

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Umre ibadetlerini tamamlayarak Medine'den Ankara'ya havalanan uçakta bulunan Türk vatandaşları, gece geç saatlerde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak piste indiği anda apronda ayrı bir bölüme çekilerek kapıları kapalı bir şekilde sağlık ekipleri beklendi.

Kısa sürede uçağın olduğu bölgeye ulaşan özel kıyafetli sağlık ekipleri, uçağın içerisine girerek Umre yolculuğundan gelen Türk vatandaşlarını sağlık taramasından geçirdi.

YOLLAR KAPATILDI

Umre seyahatinden dönen vatandaşlar, uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Gölbaşı’nda 3 ayrı öğrenci yurduna götürüldü.


Yolcular, daha önceden kendileri için boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Öte yandan polis ekipleri ise yurtlara çıkan yolları güvenlik gerekçesiyle kapatarak trafik akışını alternatif yollardan sağladı.

YURT BOŞALTILDI

Gece geç saatlerde yurt öğrencilerine haber veren görevliler, öğrencilerin yurdu boşaltmasını istedi. Bunun üzerine apar topar hazırlanan yurt öğrencileri, eşyalarını alarak dışarıya çıktı. Öğrenciler, yurt önüne gelen otobüslerle Ankara otogarına ya da başka yurtlara götürüldü.

“KIZGINIM”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Furkan Tufanoğlu, gece geç saatlerde kendilerine yurttan çıkmaları gerektiğinin bildirildiğini belirterek, “Evlerimize apar topar gitmek zorunda kaldık. He m belediye otobüsleri hem de özel servislerle bize ulaşım imkanı sağladılar. Ancak bunu aktif öğrencilerin olduğu yurtta yapmalarından dolayı kızgınım” dedi.

BAKANLIK AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden gelenlerin Konya ve Ankara’da yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında “Yurttaki öğrencilerin başka yurtlara nakli sağlandı. Ankara’da 3, Konya’da 2 öğrenci yurdu karantina için hazırlandı. Ankara ve Konya’daki yurtlar karantina için uygun hale getirildi. Söz konusu karantina süreci başlamıştır” ifadelerini kullandı.

KARANTİNA SAYISI

Öte yandan NTV’nin haberine göre 10 bin 330 kişi yurtlarda karantinaya alındı.

Umre dönüşleri sürüyor. Medine'den Ankara'ya umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi. Yolcular sağlık taramasından geçirilerek, karantinaya alınmak üzere üç farklı öğrenci yurduna götürülecek.

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