Samanyolu Haber /Sağlık / BioNTech: 2021 için hedef 750 milyon doz aşı /28 Aralık 2020 21:38

BioNTech: 2021 için hedef 750 milyon doz aşı

Geliştirdikleri koronavirüs aşısı Comirnaty’nin üretimi için yeni ortaklar arayan BioNTech, aşının Avrupa’da karmaşık bir ağ çerçevesinde üretildiğini söyledi.

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Koronavirüs aşısının üreticisi olan BioNTech, Avrupa'da "üretim kapasitesi açısından karmaşık bir ağa" sahip olduklarını açıkladı. Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan bir firma sözcüsü, BioNTech'in Mainz'teki kendi fabrikasında yapılan üretimin yanı sıra, Almanya ve çeşitli Avrupa ülkelerinin çeşitli kentlerinde üretim ilişkilerine sahip olduklarını kaydetti.

Buna göre, Biontech'in ortaklaşa çalıştığı şirketler arasında, Saksonya-Anhalt eyaletindeki Dermapharm ve Viyana merkezli Polymun da bulunuyor. Şirketin ürettiği Comirnaty isimli Covid-19 aşısının imal edildiği ve dolumunun yapıldığı yerler arasında, şirketin ABD'li ortağı Pfizer'ın Belçika'nın Puurs kentindeki tesisi de bulunuyor. Ayrıca Pfizer'ın ABD'deki üretim tesislerinden de faydalanıldığı belirtiliyor.

Yönetim kurulu başkanlığı (CEO) görevini, aynı zamanda firmanın kurucusu da olan Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaptığı BioNTech, Novartis'e ait, Marburg kentindeki fabrikayı da devralmış bulunuyor. Bu tesisteki aşı üretiminin de şubat ayında başlaması ve burada üretilen aşıların da mart ayında gerekli izni aldıktan sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Halihazırdaki uygulamalara göre, aşı üretimi ile onayı arasında dört hafta bulunuyor. 2021 yılının ilk yarısında fabrikada 250 milyon doz aşının üretilmesi planlanıyor. BioNTech, 2021 sonuna dek toplam 750 milyon aşı üretmeyi hedefliyor.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, geçen hafta yaptığı açıklamada, aşının üretimi için yeni ortaklar aradıklarını söylemişti.

Her şişede beş ila altı doz aşı

BioNTech'in yaptığı açıklamaya göre, Comirnaty şişelerinde altı doza kadar aşı bulunuyor. Her bir dozun 0,3 mililitre aşı içermesi gerekiyor. Ancak her şişedeki altı dozun tamamından faydalanmak için özel iğne ve şırıngalara sahip olunması gerektiği kaydediliyor. Bunlar da dünyanın her yerinde bulunmadığı için her bir şişeden beş doz aşı yapılması öngörülüyor ve Avrupa Birliği tarafından verilen onayın da bu doğrultuda geçerli olduğu belirtiliyor.

Alman Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, Almanya'da her bir şişeden altı doz aşı yapılması mümkün olacak.
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