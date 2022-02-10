Samanyolu Haber /Gündem / BioNTech 4. doz randevuları açıldı /10 Şubat 2022 16:51

BioNTech 4. doz randevuları açıldı

Üçüncü doz BioNTech aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı.

SHABER3.COM

Daha önce çift doz BioNTech aşısı olanlar için 3. doz randevuları kasım ayında başlamıştı. Üçüncü doz aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı.

Dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevu alması gerekiyor.

NTV'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor.

Son aşısı üzerinden 3 ay geçen kişiler ise, eksik aşılı kabul edilerek temaslı olmaları durumunda karantinaya alınıyor.
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