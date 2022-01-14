Samanyolu Haber /Gündem / Biontech aşısı Alman ekonomisini uçurdu /14 Ocak 2022 18:11

Biontech aşısı Alman ekonomisini uçurdu

Koronavirüs aşısıyla dünya çapında milyarlarca euroluk ciro yapan Alman Biontech şirketi, Alman ekonomisindeki 2021 büyüme rakamlarına da belirgin etki etti.

SHABER3.COM

Koronavirüse karşı ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte geliştirdiği aşı sayesinde milyarlarca euroluk ciro yapan Alman Biontech şirketi Alman ekonomisine de ivme kazandırdı.

Konjonktür Araştırmaları ve Makroekonomi Enstitüsü (IMK) ile Kiel mekezli Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Biontech'in ticari başarısının 2021 yılında Alman Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) yüzde 0,5'lik katkı sağladığı tahmininde bulundu.

Federal İstatistik Dairesi, Alman ekonomisinin 2021'de yüzde 2,7 oranında büyüdüğünü açıklamıştı. Daire yetkilisi Michael Kuhn, konjonktüre Biontech'in belirgin bir etkide bulunduğunu teyit ederek "Etki dikkat çekici nitelikte. Ancak kurum olarak şirketlerle ilgili bilgi paylaşamayız" dedi.

IMK Bilim Direktörü Sebastian Dullien, büyüme oranında Biontech'in belirgin bir rol oynadığını belirterek, "Şirket, büyüme oranına da yarım puanlık etki etti. Biontech etkisi olmadan büyüme yüzde 2,2'de kalırdı" dedi. Dullien, "Tek bir Alman şirketin şimdiye kadar büyümeye bu kadar güçlü katkı sağladığını hiç hatırlamıyorum" diye konuştu. IMK verilerine göre Biontech, GSYİH'daki artışa da beşte bir oranında katkı sağladı.

IfW Konjonktür Birimi Direktörü Nils Janssen de GSYİH hesaplarına ilk kez yıl sonunda gelen milyarlarca euro değerindeki lisans gelirlerinin de dahil olduğunu belirterek "Biontech'in GSYİH'yı yaklaşık yüzde 0,5 oranında artırdığını tahmin ediyoruz. Bu çok özel bir durum" diye konuştu.

2021'de aşıdan 16-17 milyar euroluk ciro
Biontech, kendi verilerine göre 2021 yılında aşıdan 16 ila 17 milyar euroluk ciro yaptı. Koronavirüse karşı geliştirilen Comirnaty aşısı, 2008'de kurulan şirketin piyasaya çıkan ilk ürünü oldu. Şirketin 2020 yılındaki cirosu 500 milyon euronun altındaydı.

Uzmanlar, Biontech'in aşıyı Almanya'nın Marburg kentindeki tesiste üretmesi, ABD'li partneri Pfizer'den milyarlarca euroluk ödenek alması ve yurt dışından ithalat ihtiyacının oldukça az olması gibi faktörlerin, şirket cirosunun ekonomik büyümeye doğrudan katkısını güçlendirdiğine işaret ediyor.

Biontech CEO'su Uğur Şahin, şirketin aşıdan 2022'de elde edeceği ciro ile ilgili tahminini 17 milyar euro olarak açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biontech aşısı Alman ekonomisini uçurdu Sonraki Haber >>

Yandaş isimle sert tartışma

Yandaş isimle sert tartışma

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç çıkış

Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç çıkış

Cumhur İttifakı'nın kalesinde tepkiler yükseliyor: 'MHP'liyim ama...

Cumhur İttifakı'nın kalesinde tepkiler yükseliyor: 'MHP'liyim ama...

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:20:54