Samanyolu Haber /Sağlık / BioNTech aşısında ikinci doz randevuları ertelenecek /28 Nisan 2021 20:41

BioNTech aşısında ikinci doz randevuları ertelenecek

Türkiye’de Çin aşısı Sinonac dışında uygulanan BionTech-Pfizer aşısının ikinci doz uygulamasının ertelendiği öğrenildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin altı-sekiz hafta olarak uygulanmasına karar verildiğini duyurmuştu. Bunun üzerine BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevular hakkında erteleme kararı alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada BioNTech aşılarında ikinci dozun altı-sekiz hafta arasından yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Birgün gazetesine verdiği bilgiye göre, BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevular ertelenecek.
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