Samanyolu Haber /Dünya / BioNTech'in 12-15 yaş grubuna bir kullanım onayı daha /29 Mayıs 2021 17:48

BioNTech'in 12-15 yaş grubuna bir kullanım onayı daha

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ardından Avrupa’da da 12-15 yaş arası çocuklarda BioNTech/Pfizer aşısının kullanılmasına onay verildi.

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), söz konusu aşının 12-15 yaş arasındaki çocuklarda BioNTech/Pfizer aşısının kullanılabileceği bildirdi.
 
Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre,BioNTech/Pfizer aşısı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde halihazırda 16 yaşından büyüklere uygulanıyor. EMA aşının 12-15 yaş arası gruba iki doz ve en az üç hafta arayla uygulanmasını tavsiye ederek, aşının çocuklara uygulanıp uygulanmayacağına AB üyesi ülkelerin kendi ulusal hükümetlerinin karar vereceğini belirtti.

Çocukların ve gençlerin aşılanması “sürü bağışıklığı” sağlanması ve pandeminin kontrol altına alınmasında kritik bir adım olarak görülüyor.

Alman BioNTech şirketi ve ABD’li ortağı Pfizer, mart ayında 12 ila 15 yaş arası 2 bin 260 kişi üzerinde iki doz uygulanan aşılarının güvenli ve yüksek derecede etkili olduğunu açıklamıştı. BioNTech/Pfizer geliştirdikleri Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda da kullanılabilmesi için EMA’ya nisan ayı sonunda başvuruda bulunmuştu.

Son olarak ABD ve Kanada’da 12-15 yaş arası çocuklarda BioNTech/Pfizer aşısının denendiği klinik araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine adlı bilim dergisinde yayımlanmış, araştırmada aşının 12-15 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19 hastalığına karşı koruduğu tespit edilmişti.
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