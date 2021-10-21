Samanyolu Haber /Gündem / BioNTech aşısının faz 3 çalışmasından hangi sonuç çıktı? /21 Ekim 2021 16:22

BioNTech aşısının faz 3 çalışmasından hangi sonuç çıktı?

Pfizer-BioNTech'in faz 3 çalışmalarından elde edilen verilere göre, Covid-19 aşılarının etkinlik oranı yüzde 95,6 olarak açıklandı.

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Pfizer-BioNTech tarafından bugün yapılan açıklamada, faz 3 çalışmalarında elde edilen verilerin, Delta varyantı da dahil olmak üzere virüse karşı Covid-19 aşılarının yüksek etkinlik gösterdiğini belirtildi. 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan bir çalışmada aşının virüse karşı yüzde 95,6 etkinlik gösterdiği açıklandı.

Pfizer, ikinci dozdan dört ay sonra iki aşamalı aşının etkinliğinin zamanla düştüğünü söylemişti. Bazı ülkeler bu açıklamanın ardından takviye dozları planlarını ilerletmişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bu sonuçlar, insanları bu hastalığa karşı iyi korumayı hedeflediğimiz için takviye dozlarının faydalarına dair daha fazla kanıt sağlıyor" dedi.

Katılımcıların ortalama yaşı 53 olurken, yüzde 55.5'i 16-55 yaş arasında ve yüzde 23.3'ü 65 yaş ve üzerinde idi.

Şirketler, hakemli yayın için denemenin ayrıntılı sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA), Avrupa İlaç Ajansı'na ve diğer düzenleyici kurumlara mümkün olan en kısa sürede sunacaklarını söyledi.

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