BioNTech CEO'su Şahin'den Türkiye açıklaması

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ve yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, "Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz" dedi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün, BioNTech aşısından 5 bin 800 dozunun Türkiye'ye ulaştığını ve bunların analizlerde kullanılacağını söylemişti. Koca ay sonuna kadar da 4,5 milyon dozun Türkiye'ye getirileceğini de eklemişti.





Türkiye'ye gönderilecek 4,5 milyon doz aşıya ilişkin konuşan Şahin, "Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık, bunlar geçen hafta tamamlandı. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz" ifadesini kullandı.





Covid-19'a karşı iki farklı aşının aynı kişi üzerinde uygulanmasının da mümkün olduğunu anlatan Şahin, "Bu mümkün olabilir fakat test edilmesi gerekir. Britanya'da bu konuda klinik deney başlatıldı" dedi.