Samanyolu Haber /Dünya / BioNTech ile Almanya Sağlık Bakanlığı arasında 5 yıllık imza /09 Nisan 2022 00:53

BioNTech ile Almanya Sağlık Bakanlığı arasında 5 yıllık imza

Koronavirüs aşısını bulan ilaç firmalarından olan BioNTech yötimi ile Almanya Sağlık Bakanlığı arasında mRNA tabanlı aşı üretimi ve tedariki için beş yıllık bir sözleşme imzaladığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Almanya Sağlık Bakanlığı ile acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretimi ve tedariki için beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

BioNTech, Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi imzaladı.

BioNTech’ten yapılan açıklamada, sözleşmenin Almanya'daki acil durumlarda mRNA aşılarının üretimi ve tedariki dahil olmak üzere salgına hazırlıklı olmayı hedeflediği vurgulandı.

Sözleşmeye göre Almanya’da potansiyel halk sağlığı tehditlerini ele almak için BioNTech’in her yıl en az 80 milyon mRNA tabanlı aşı dozu üretmek üzere üretim yeteneklerini devam ettireceği belirtildi.

BioNTech Mali İşler Direktörü (CFO) Sean Marett, virüs kaynaklı salgınların yıllarca halk sağlığı için tehdit oluşturmaya devam edeceğine ilişkin artan kanıtlar olduğunu vurgulayarak, “Alman hükümetiyle yapılan bu sözleşme, 2027 yılına kadar potansiyel halk sağlığı tehditlerini ele almak için önemli miktarda aşı dozu tedarikini sağlayacak” dedi.

BioNTech'in açıklamasında, Almanya Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

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