Yeni aşının analizi açıklandı: Güvenilirlik endişesi olmaksızın yüzde 95 etkili

Türkiye kökenli bilim insanlarının kurduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiği aşının üretim ve dağıtımını yapacak ABD'li ilaç devi Pfizer, son aşama klinik deneylerin nihai sonuçlarına göre aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu açıkladı.







Aşının güvenli olduğuna dair iki aylık verilerin ellerinde olduğunu belirten Pfizer, ABD'de acil kullanım yetkisi için birkaç gün içinde başvuru yapacaklarını duyurdu.





ABD'li ilaç devi, aşının etkinliğinin yaş ve etnisite demografisi boyunca tutarlılık gösterdiğini, önemli yan etkilerinin olmadığını, bunların aşılamanın dünya çapında yaygın uygulanabileceğinin işareti olduğunu söyledi.





Açıklamada en riskli gruplardan olan 65 yaş üstü yetişkinlerde aşının etkililik oranının yüzde 94'ü geçtiği vurgulandı.