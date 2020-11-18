Samanyolu Haber /Gündem / Yeni aşının analizi açıklandı: Güvenilirlik endişesi olmaksızın yüzde 95 etkili /18 Kasım 2020 15:53

Yeni aşının analizi açıklandı: Güvenilirlik endişesi olmaksızın yüzde 95 etkili

Kovid-19'a karşı aşı geliştirme yarışında Batı dünyasında ipi ilk göğüsleyen BioNTech-Pfizer ortaklığından nihai analizde yüzde 95 etkililik açıklaması geldi. Pfizer, ABD'de acil kullanım yetkisi için birkaç gün içinde başvuru yapacaklarını duyurdu.

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Türkiye kökenli bilim insanlarının kurduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiği aşının üretim ve dağıtımını yapacak ABD'li ilaç devi Pfizer, son aşama klinik deneylerin nihai sonuçlarına göre aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu açıkladı.

Aşının güvenli olduğuna dair iki aylık verilerin ellerinde olduğunu belirten Pfizer,  ABD'de acil kullanım yetkisi için birkaç gün içinde başvuru yapacaklarını duyurdu.

ABD'li ilaç devi, aşının etkinliğinin yaş ve etnisite demografisi boyunca tutarlılık gösterdiğini, önemli yan etkilerinin olmadığını, bunların aşılamanın dünya çapında yaygın uygulanabileceğinin işareti olduğunu söyledi.

Açıklamada en riskli gruplardan olan 65 yaş üstü yetişkinlerde aşının etkililik oranının yüzde 94'ü geçtiği vurgulandı.
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