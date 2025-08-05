BioNTech kanser aşısına odaklandı: Yatırımlarını artırıyor

Pandemi sürecinde kanserle ilgili klinik çalışmalarını askıya alarak tüm kaynaklarını Kovid-19 aşısına yönlendiren Mainz merkezli şirket, salgının kontrol altına alınmasının ardından kanser araştırmalarına döndü.





BioNTech, BMS iş birliğine ek olarak, Tübingen merkezli biyoteknoloji şirketi Curevac’ı da satın almayı planlıyor. Uğur Şahin, yaklaşık 1,25 milyar dolarlık bu satın almanın şirketin mRNA teknolojisi konusundaki kapasitesini daha da artıracağını ifade etti. Curavec, korona aşısı üretiminde BioNTech’in rakibiyidi.





Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, kanser aşıları alanındaki çalışmalarına hız verdi. Şirket, ABD’li ortağı Bristol Myers Squibb (BMS) ile bu alana milyarlarca euroluk yatırım yapmaya hazırlanıyor.BioNTech koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde geliştirdiği aşıyla adını tüm dünyaya duyurmuştu.Reuters’in haberine göre, BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD merkezli Bristol Myers Squibb (BMS) ile milyar dolarlık iş birliği anlaşması imzalandığını bildirdi. Anlaşma kapsamında, kanser tedavisinde umut vadeden BNT327 adlı antikorun küresel çapta ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi hedefleniyor.Bu anlaşma ile BioNTech, yılın üçüncü çeyreğinde 1,5 milyar dolarlık ön ödeme almayı bekliyor. BNT327 antikoru ile 10’dan fazla tümör türünde 20’den fazla klinik çalışma planlandı ya da başlatıldı. Ayrıca, agresif seyreden bir meme kanseri türüne yönelik Faz III klinik çalışmasının bu yıl içinde başlaması öngörülüyor. Akciğer kanserine yönelik araştırmalarda da sona yaklaşıldı.BioNTech ayrıca, ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte geliştirdiği yeni koronavirüs aşısını ağustos ayında Avrupa Birliği (AB) pazarına sunmaya hazırlanıyor. Yeni aşı, tespit edilen varyantlara karşı özel olarak güncellendi. ABD’de ise ruhsat başvurusu yapıldı ve yetkililerden onay bekleniyor.Kovid-19 aşılarına olan talebin azalmasıyla şirketin bu alandaki cirosu düşse de, BioNTech kanser araştırmalarına büyük kaynak ayırmayı sürdürüyor. Şirket, 2025 yılı içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 2,6 ila 2,8 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor. Bu tutar 2024 yılında yapılan 2,3 milyar euroluk harcamayı da geride bırakacak.Şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde geliri 260,8 milyon euroya yükselirken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 128,7 milyon euro olarak kaydedilmişti. Aynı dönemde net zarar 386,6 milyon euro olarak gerçekleşti.