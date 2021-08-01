Samanyolu Haber /Gündem / BioNTech’ten büyük atılım: Tarihinde bir ilk yaşandı /01 Ağustos 2021 12:12

BioNTech’ten büyük atılım: Tarihinde bir ilk yaşandı

Pfizer ile birlikte mRNA teknolojisini kullanarak Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in büyük planları ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Dünya çapında 198 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü salgınına karşı Pfizer ile birlikte corona virüsü aşısı geliştirmeyi başaran Almanya merkezli BioNTech’in yeni planları ortaya çıktı.

Bir süre önce ABD merkezli bir üretim tesisini satın alma hazırlığı içerisinde olan BioNTech, büyümesini sürdürüyor. Almanya’nın saygın haftalık gazetelerinden Welt am Sonntag, BioNTech’in büyüme planlarını kamuoyu ile paylaştı. Şirketin tarihinde ilk defa kendi satış ekibini oluşturmayı planladığını yazan gazete, “Üretim ağı da bütün dünyaya yayılacak. Şirket gelecek aylarda çok sayıda istihdam sağlamayı da planlıyor. Welt am Sonntag’a bilgi veren yetkililer şu an şirketin farklı departmanlarında uygun 500 iş için ilan bulunduğunu söyledi” ifadesine yer verdi.

“EKİP BÜYÜYOR”

Son 1.5 yıllık süreç içerisinde çalışan sayısının 1300’lerden 2000’lerin üzerine çıktığını yazan gazeteye konuşan şirketin yönetim kurulu üyesi Sierk Poetting, “Yapı bütün departmanlarda değişiyor. Şirket 60 kişilik kendi satış ekibini kuruyor. Bu ekip tescil alan ürünlerin pazarlamasını yapacak. Biz BioNTech’in en başından entegre bir şirket olarak inşa ettik. Kendi AR-GE departmanı, üretim departmanı vardı ve şimdi de satış departmanı olacak” dedi.

Poetting, yeni departmanların da kurulacağını söyleyerek, “Amacımız bağımsız olarak hammadde ve ürünleri üretmek” diyerek, “Amacımız mRNA ürünleri için küresel bir ağ kurmak. Üretim kapasitemizi de artırıyoruz” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BioNTech’ten büyük atılım: Tarihinde bir ilk yaşandı Sonraki Haber >>

Van'da yine sel

Van'da yine sel

Yangınzedeye de çay fırlattı

Yangınzedeye de çay fırlattı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:54:32