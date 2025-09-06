Samanyolu Haber /Dünya / BioNTech’ten kanser tedavisinde dönüm noktası /06 Eylül 2025 21:02

BioNTech’ten kanser tedavisinde dönüm noktası

BioNTech'in Çinli ortağı DualityBio ile geliştirdiği yeni kanser ilacı, ileri evre meme kanseri hastalarında hastalığın ilerlemesini yavaşlattı.

Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kanser tedavisi için geliştirdiği yeni bir ilaç, klinik araştırmalarında önemli bir başarıya imza attı. Şirketin Çinli ortağı DualityBio ile birlikte geliştirdiği kanser immünoterapisi BNT323’ün, Çin’de yürütülen lisans sürecine yönelik bir çalışmada temel hedefine ulaştığı bildirildi.

BU GELİŞME DÖNÜM NOKTASI

BioNTech’in kurucu ortaklarından Özlem Türeci, gelişmeyi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Türeci, “Bu aday ile birlikte ilk onkoloji programımız, ileri aşamadaki klinik gelişim sürecinde lisans alınmasına yönelik faz-3 çalışmasında son noktaya ulaştı” dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aday ilaç Trastuzumab Pamirtecan, yapılan ara analizde, ileri evre ve tedavisi zor meme kanseri hastalarının yaşam süresinde mevcut onaylı bir tedaviye kıyasla istatistiksel olarak ciddi bir iyileşme sağladı. Söz konusu ölçüm, hastalığın ilerlemediği süreçte gerçekleştirildi.

BAŞKA HASTALIKLAR İÇİN DE TEST EDİLİYOR

Söz konusu ilaç, bir Antikor-İlaç Konjugatı (ADC) olarak sınıflandırılıyor. Bu yöntemle bir antikor, kemoterapi ilacını doğrudan tümör hücrelerine taşımak için kullanılıyor. Böylece sağlıklı hücrelerin korunması ve klasik kemoterapiye kıyasla yan etkilerin azaltılması hedefleniyor. Türeci, “Trastuzumab Pamirtecan’ın olağanüstü potansiyele sahip bir ADC adayı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle ilacımız küresel onkoloji stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor ve kombinasyon tedavilerinde de yer alacak” dedi.

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık teşhis edilen kanser türü olarak öne çıkıyor. Özellikle ileri evre veya metastatik vakalarda tedavi seçenekleri sınırlı kalıyor. BioNTech, ilacın klinik geliştirme çalışmalarını dünya çapında genişletmeyi planlıyor. ABD ve Avrupa Birliği’nde lisans başvurularına hazırlık amacıyla ikinci bir küresel faz-3 çalışması da devam ediyor. Şirket ayrıca Trastuzumab Pamirtecan’ı diğer hastalıkların tedavisi için de test ediyor.
