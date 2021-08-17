Samanyolu Haber /Sağlık / Biontech üçüncü doz verilerini tamamladı! Şahin'e göre fark belirgin /17 Ağustos 2021 15:54

Biontech üçüncü doz verilerini tamamladı! Şahin'e göre fark belirgin

Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının üçüncü dozuna dair ilk veriler ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) sunuldu. BionTech CEO'su Uğur Şahin, üçüncü dozun yüksek koruma sağladığını ifade etti.

SHABER3.COM

ABD'li ortağı Pfizer ile birlikte geliştirdiği mRNA bazlı koronavirüs aşısını tüm dünya çapında kullanıma sunan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, onay için üçüncü doz aşıya ilişkin verileri ABD'deki ilgili kuruma iletti.

DW Türkçe'nin haberine göre şirketten yapılan açıklamada, klinik deneyler sonucunda elde edilen verilerin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) iletildiği bildirildi. Açıklamada, ilk aşamada deneklerin ikinci doz aşıdan altı ile dokuz ay sonra "tazeleme aşısı" olarak adlandırılan üçüncü doz aşıyı olduğu ifade edildi. Sonuçlara göre, üçüncü doz aşıyı olan kişiler hem orjinal koronavirüse hem de Delta varyantına karşı iki doz aşı olanlara kıyasla "belirgin şekilde daha fazla nötr edici antikor" geliştirdi. Deneylerin diğer aşamalarından elde edilen sonuçların da kuruma gönderileceği kaydedildi.

Şahin: İlk veriler korumayı artırdığını gösteriyor

BioNTech'in kurucu ve yöneticisi Uğur Şahin açıklamasında, "Virüsün en az bir adım önünde olmak için sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki insanların aşımıza erişimini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Güçlendirici aşının daha önce aşılanmış kişilerde enfeksiyon ve hastalık oranlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini ve gelecek sezonda virüs varyantlarının yayılmasını daha iyi kontrol edebileceğini söyleyen Şahin, ilk verilerin aşının üçüncü dozunun orjinal virüse ve varyantlarına karşı "yüksek koruma sağlanabileceğini, hatta bunun da aşılabileceğini" vurguladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, geçen hafta bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere üçüncü doz aşı yapılmasına onay vermişti. ABD'de şu ana kadar 330 milyonluk nüfusun yarısından fazlası iki doz aşı oldu. BioNTech/Pfizer aşısı ABD'de acil kullanım onayı almıştı.
BioNTech/Pfizer'in gelecek haftalarda üçüncü doz aşının klinik deneylerinin ilk aşamasından elde edilen sonuçları Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) yanı sıra diğer yetkili kuruluşlara da iletmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biontech üçüncü doz verilerini tamamladı! Şahin'e... Sonraki Haber >>

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:13:56