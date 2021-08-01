Samanyolu Haber /Sağlık / BioNTech ve Moderna aşılarına zam /01 Ağustos 2021 17:49

BioNTech ve Moderna aşılarına zam

BioNTech ve Moderna’nın pandeminin şiddetinin hafiflemesinde büyük etkisi olan mRNA aşıları, Avrupa Birliği için ani bir kararla zamlandı. Delta varyantına karşı etkisi nedeniyle Türkiye’de de çokça tercih edilen BioNTech aşısının tek doz fiyatı 155 liradan 195 liraya yükseldi.

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Türkiye’de aşı çalışmalarının başlamasından beri en çok güvenilen ve tercih edilen aşı, mRNA teknolojisiyle üretilen BioNTech aşısı oldu.Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından üretilip baharın sonlarında Türkiye'ye milyonlarca doz halinde getirilen aşı, Türkiye’deki aşılama çalışmalarının şahlanmasını sağladı. Aynı şekilde Moderna da uygulandığı ülkelerde aşılama sürecinin başarıyla sonuçlanmasına neden oldu. Ancak bu iki aşının fiyatı, yakın zamanda alınan bir kararla zamlandı.

Moderna ve Pfizer şirketleri, Avrupa Birliği’ne gönderilecek aşılarının fiyatlarını ani bir kararla artırdı. Türkiye’de milyonlarca insanın 2 dozunu da almış olduğu BioNTech aşısının tek doz fiyatı, 195 TL’yi buldu.

Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının yakaladığı başarı, fiyatlarının da yükselmesine yol açtı. mRNA teknolojisiyle üretilen bu aşıların farklı varyantlara karşı tercih edilebilecek en etkili aşılar olduğu, uluslararası kamuoyunca biliniyordu. Pandeminin şiddetinin biraz olsun azalmasıyla da birlikte BioNTech aşısının fiyatı, 15,50 eurodan 19,50 euroya; yani 155 TL’den 195 TL’ye çıkarıldı. Moderna aşısının fiyatı ise 19 eurodan 21,50 euroya; yani 190 TL’den 215 TL'ye çıkarıldı.

Zammı ilk kez duyuran Financial Times, daha bulaşıcı Delta varyantına karşı destekleyici doz aşıların gündeme gelmesiyle birlikte bu iki markanın aşılarına ilginin arttığını ve zammın bundan kaynaklandığını aktardı. 
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