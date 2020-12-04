Samanyolu Haber /Dünya / BioNTech'in kurucuları buldukları aşıdan vuruldu mu? /04 Aralık 2020 22:07

BioNTech'in kurucuları buldukları aşıdan vuruldu mu?

BioNTech firmasının kurucularından olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in "Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor. Yani bu, aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Britanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için ilk onayı alan ve Pfizer ile çalışan BioNTech firmasının kurucuları, henüz kendilerine aşı yapmadıklarını, diğer insanlarla beraber aşı olacaklarını söyledi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, çalışmalarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Pfizer ile ürettikleri aşının BioNTech şirketi çalışanlarına yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna Şahin-Türeci çifti "Henüz değil" cevabını verdi.

"Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor" diyen Şahin, "Aşı şu anda sadece klinik deneyler dahilinde uygulanabiliyor. Ve klinik denemelere şirket çalışanlarının katılmasına izin verilmiyor. Yani bu, aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

Çift, gelecek yaz boyunca yaygın aşılamanın yüzde 60-70 oranlarına çıkması durumunda, gelecek sonbaharda normale dönülebileceğini söyledi. 

© Sputnik
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