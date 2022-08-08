BioNTech'in Omicron aşıları hazır, onay bekleniyor

Biyoteknoloji şirketi BioNTech, Omikron varyantına uyarlanmış iki koronavirüs aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, yeni aşıların teslimatının resmi onaylara bağlı olarak, önümüzdeki Ekim ayından itibaren başlayabileceği ifade edildi.







Böylece her iki aşının da sonbaharda Almanya genelinde düzenlenmesi öngörülen aşı tazeleme kampanyalarında kullanıma hazır olabileceğini ifade eden BioNTech CEO'su Uğur Şahin, "Covıd-19 ürün hattımız, daha uzun süreli ve daha geniş kapsamlı koruma sağlamayı amaçlayan, varyantlara karşı uyarlanmış aşı adaylarını ve yeni nesil aşıları içeriyor" dedi.





DW Türkçe'nin haberine göre BioNTech ile ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) ortağı Pfizer, doğrudan Omikron varyantını hedef alan iki yeni aşı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) onay başvurusunu kısa süre önce gerçekleştirmişti. Avrupa Birliği'nde (AB) henüz koronavirüs varyantlarına karşı geliştirilen bir aşı onay almadı.





ABD'de ise söz konusu iki aşı için onay başvurusunda bulunulması öngörülmüyor. Zira her iki şirket, ABD Sağlık Dairesi'nin tavsiyesi üzerine virüsün vahşi türüne ek olarak, BA. 4/5 baskın varyantlarına karşı etkili bir güçlendiriciye odaklanmış durumda. Klinik çalışmalarına bu ay başlanacak aşıların Ekim'den itibaren teslim edilmesi planlanıyor. ABD piyasasına üretilen bu aşılar için AB'de de onay başvurusunda bulunulacağı belirtildi.





Gelirleri artmaya devam ediyor

Öte yandan BioNTech şirketinden gelirleriyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunuldu. Yapılan açıklamada 2021 yılının ilk yarısına kıyasla satışlarının yüzde 30,1 arttığı, böylece gelirin 9,57 milyar euroya çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre net kar yüzde 37,2 artışla 5,37 milyar euroya yükseldi.