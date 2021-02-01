Samanyolu Haber /Gündem / BioNTech'ten AB'ye 75 milyon doz aşı sözü /01 Şubat 2021 15:00

BioNTech'ten AB'ye 75 milyon doz aşı sözü

BioNTech şirketi Avrupa Birliği‘ne yılın ikinci çeyreğinde 75 milyon doz aşı daha temin etme sözü verdi.

SHABER3.COM

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, Avrupa Birliği‘ne (AB) yılın ikinci çeyreğinde 75 milyon doz aşı daha temin etme sözü verdi. Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sierk Poetting konuyla ilgili pazartesi günü yazılı açıklama yaptı.

BioNTech ile ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) ortağı Pfizer, ocak ayı ortasında korona aşısı üretimini artırabileceklerini duyurmuştu. Poetting açıklamasında 2021 yılı sonuna kadar 2 milyar doz aşı üretme hedefini bir kez daha ifade etti. Şirket böylece başta 1 milyar 300 milyon dozluk olarak ifade ettiği üretim hedefini büyütmüş oldu.

Poetting üretim kapasitesini artırmak için kararlaştırılan adımların plana göre atıldığını söyledi. BioNTech, şubat ayında Marburg'da yeni bir tesis açarak üretimi artırmayı hedefliyor. Yeni tesiste yılda 750 milyon üretim yapmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

Aşı teslimatlarında yaşanan gecikmeler tüm AB ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor. Almanya'da Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanları, bakanlar ve ilaç şirketi temsilcileriyle bugün bir toplantı düzenleyecek. Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başkanı Michael Müller, Merkel'e bir çağrıda bulunarak ülke çapında bir aşılama planı yapılmasını istedi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn zirveye dair abartılı beklentiler içerisine girilmemesini söyledi. Bir zirve düzenleyerek aşı üretimini artırmanın mümkün olmadığını söyleyen Spahn, Federal Hükümet'in eyaletlere en fazla kendisine üreticilerin bildirdiği teslimat tarih ve miktarlarını aktarabileceğini kaydetti.
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