BionTech'ten MS hastalarına umut ışığı

Science Dergisi'nde yayımlanan makalede, iki ismin geliştirdiği aşının farelerin bağışıklık sistemini eğitti ve vücudun kendi dokusuyla savaşarak MS'nin oluşmasını engellediği belirtildi.







Bilim insanları altı yıldır söz konusu aşı üzerinde çalışma yürütürken, aşının hastalığı farelerde gerilettiği ortaya çıktı. Araştırma ekibinde 17 bilim insanı görev alırken, çalışmada yer alan doktorlardan Mustafa Diken, başta kanserler olmak üzere pek çok hastalık için geleceğin tedavilerinin mRNA aşılarında olabileceğini ifade etti.





Ekibin bir diğer üyesi Dr Elif Diken ise çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:





"MS'in tedavisini fareler üzerinde gösterdik. Fakat bu aslında daha çok bir başlangıç. İnsan çalışmalarına biraz daha yolumuz var. Tabii ki umut vadediyor bu sonuçlar. Ama insan çalışmalarının tamamlanması ve bir ürünün ortaya çıkması için zamana ihtiyaç var" dedi. Dr. Mustafa Diken ise "Bu proje bizim son 5-6 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje.





Aslında Kovid aşısından daha önce başladığımız, TRON'daki multidisipliner çalışma grubunun, aynı zamanda Johannes Gutenberg Üniversitesi Tıp Fakültesi ve BioNTech ile ortaklaşa yürüttüğü bir projeydi. Biz RNA aşılarını çok farklı hastalıklar üzerinde denemek için çalışıyoruz. Bu zaten Kovid'den önce de yürütülen çalışmalardı. Aslında Kovid'den dolayı makaleyi yayınlamamız biraz da gecikti. Çünkü daha önce tamamladığımız bir çalışmaydı ama yayınlanması zaman aldı, zira bütün ilgi Kovid'e dönmüştü. Ama sonunda saygın bir bilimsel dergide yayınlayabildiğimiz için mutluyuz."