Samanyolu Haber /Sağlık / BionTech'ten MS hastalarına umut ışığı /31 Ocak 2021 17:00

BionTech'ten MS hastalarına umut ışığı

Koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin sahibi bilim insanları Prof Uğur Şahin ve Prof Özlem Türeci, mRNA aşıları ile Multipl Skleroza (MS) hastalığına çare bulmak için çalışma yürütüyor.

SHABER3.COM

Science Dergisi'nde yayımlanan makalede, iki ismin geliştirdiği aşının farelerin bağışıklık sistemini eğitti ve vücudun kendi dokusuyla savaşarak MS'nin oluşmasını engellediği belirtildi. 

Bilim insanları altı yıldır söz konusu aşı üzerinde çalışma yürütürken, aşının hastalığı farelerde gerilettiği ortaya çıktı. Araştırma ekibinde 17 bilim insanı görev alırken, çalışmada yer alan doktorlardan Mustafa Diken, başta kanserler olmak üzere pek çok hastalık için geleceğin tedavilerinin mRNA aşılarında olabileceğini ifade etti.

Ekibin bir diğer üyesi Dr Elif Diken ise çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"MS'in tedavisini fareler üzerinde gösterdik. Fakat bu aslında daha çok bir başlangıç. İnsan çalışmalarına biraz daha yolumuz var. Tabii ki umut vadediyor bu sonuçlar. Ama insan çalışmalarının tamamlanması ve bir ürünün ortaya çıkması için zamana ihtiyaç var" dedi. Dr. Mustafa Diken ise "Bu proje bizim son 5-6 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje.

Aslında Kovid aşısından daha önce başladığımız, TRON'daki multidisipliner çalışma grubunun, aynı zamanda Johannes Gutenberg Üniversitesi Tıp Fakültesi ve BioNTech ile ortaklaşa yürüttüğü bir projeydi. Biz RNA aşılarını çok farklı hastalıklar üzerinde denemek için çalışıyoruz. Bu zaten Kovid'den önce de yürütülen çalışmalardı. Aslında Kovid'den dolayı makaleyi yayınlamamız biraz da gecikti. Çünkü daha önce tamamladığımız bir çalışmaydı ama yayınlanması zaman aldı, zira bütün ilgi Kovid'e dönmüştü. Ama sonunda saygın bir bilimsel dergide yayınlayabildiğimiz için mutluyuz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BionTech'ten MS hastalarına umut ışığı Sonraki Haber >>

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:26:36