Samanyolu Haber /Sağlık / BioNTech'ten umutlandıran açıklama /08 Ocak 2021 20:19

BioNTech'ten umutlandıran açıklama

Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile adını duyuran, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, kronik bir sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroza (MS) karşı aşı denemelerinde “ümit” verici sonuçlar alındığı açıklandı.

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BioNTech tarafından yapılan açıklamada, firmanın Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi ile birlikte otoimmün hastalıklarına karşı yaptığı ilk deney sonuçlarının Science dergisinde yayımlandığı ifade edildi.

Söz konusu yayında BioNTech’in mRNA teknolojisine dayanan aday aşısının MS'ye karşı etkisinin bulgularına yer verildiği hatırlatılarak, "BioNTech’in mRNA teknolojisinin MS'deki bu ilk uygulaması, bu endikasyonda yeni bir yöntemi temsil etmekte ve BioNTech’in kendi mRNA platformundan yararlanma potansiyelinin önemini vurgulamaktadır” denildi.
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