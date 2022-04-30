Bir 128 milyar dolar değil ama: Bezos 43,9 milyar dolar kaybetti

E-ticaret ve bilişim şirketi Amazon'un kurucusu ve en büyük hissedarı Jeff Bezos'un serveti bir günde 20,5 milyar dolar düştü.





Amazon'un hisseleri ABD'deki Nasdaq borsasında yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti. Bu sebeple Bezos'un servetinde 20,5 milyarlık düşüş yaşandı.





'Yıl başından bu yana 43.9 milyar dolar kayıp'

58 yaşındaki Bezos'un servetinde yıl başından bu yana düşüş 43,9 milyar dolara ulaştı. Bezos, bugün itibarıyla 148 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg milyarderle endeksinde ikinci sırada.









Dünyanın en zengini listesinde ilk sırada ise 249 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX'in CEO'su, Twitter'ın da yeni sahibi Elon Musk yer alıyor. Elon Musk'ın serveti de yıl başından bu yana 21,8 milyar dolar azaldı.