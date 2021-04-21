Samanyolu Haber /Gündem / Bir '128 milyar dolar' paylaşımı da Gergerlioğlu'ndan geldi /21 Nisan 2021 00:44

Bir '128 milyar dolar' paylaşımı da Gergerlioğlu'ndan geldi

Milletvekilliği düşürülen ve tutuklanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, '128 milyar dolar' tartışmasıyla ilgili açıklamada bulunarak bu konuda MHP'nin suç ortağı olduğu ifade etti.

SHABER3.COM

Hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Merkez Bankası'nda kayıp olduğu belirtilen ve akıbeti sorulan 128 milyar dolarla ilgili MHP'nin suç ortağı olduğu ifade ederek, "Bu ülke için en kolay, en doğru olanı büyük zorbalıklara rağmen başaracağız" dedi. 

Gergerlioğlu'nun Twitter'dan yapmış olduğu paylaşımlar şöyle:

“128 milyar dolar nerede?” sorusunun suç ortağının MHP olduğunu unutmayın. Küçük ve büyük ortak, birlikte bu işin sorumlusudur.

"Batan ekonomiyi, rezervleri belirsizleştirerek örtmeye çalışanlar yakalandı. Sivil toplum, cevabını alana kadar “128 milyar dolar nerede?” diye sormalıdır."

Yusuf Bilge Tunç nerede? 20 aydır haber alınamayan, kaçırıldığı düşünülen bu kişi hakkında iktidar neden açıklama yapmıyor? Dünya bu insan hakları skandalını görsün artık.

"Hüseyin Galip Küçüközyiğit, göz göre göre kaçırıldı. Kaçıranları biliyoruz da kaçırılan nerede? Soranları zindana atmakla bu iş örtülmez."

"Cumhur/Zulüm ittifakı, her konuda suç ortağıdır. Bu ittifak, çıkarları için tüm ideallerini ayaklar altına alan bir suç ortaklığıdır.1959’da, 49’lar diye anılan gruptan Emin Batu, “Esaret bahçesinde bir gül olmaktansa hürriyet bahçesinde bir diken olmayı tercih ederim” demişti son nefesinde. Cezaevinde ölen o Kürt mahpusun, son söylemek istediği anlaşılsa Kürt meselesi oluşmazdı."

“Kimlik değil, vicdan eksenli bir toplumu nasıl oluşturabiliriz?” sorusunun cevabını bulmaya davet ediyorum toplumu. Cevabı bulamazsak geleceğimizi de bulamayız. Cevaplarınızı bana mektupla iletebilirsiniz."

"Bu ülke için en kolay, en doğru olanı büyük zorbalıklara rağmen başaracağız. Ayrımcılık içermeyen ahlaklı, vicdanlı bir toplumu oluşturacağız. İnanın başaracaksınız, başaracağız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir '128 milyar dolar' paylaşımı da Gergerlioğlu'ndan geldi Sonraki Haber >>

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

'Etme bulma dünyası'

'Etme bulma dünyası'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:19:03