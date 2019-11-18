Bir 15 Temmuz itirafı daha!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş çarpıcı itirafta bulundu. Kurtulmuş, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü olmasaydı 150 bine yakın kişiyi memuriyetten ihraç edemeyeceklerini söyledi.





Hadi Özışık’ın Youtube kanalında soruları cevaplandıran Kurtulmuş, 2016 yılı temmuz ayından 2019 yılı temmuz ayına kadar iki yıl yürürlükte kalan Olağanüstü Hâl (OHAL) rejiminin AKP tarafından muhalif kesimleri tasfiye etmek için nasıl fırsatı olarak kullanıldığını anlattı.





KURTULMUŞ: BUNLARI 2030 YILINA KADAR MEMURLUKTAN ÇIKARAMAZDIK

Kurtulmuş, “Eğer normal süreçlerle bunları atmaya kalksaydık 15 Temmuz’dan sonra bunları 2020 yılına kadar, 2030 yılına kadar devlet memurluğundan çıkaramazdık. Devlet kendini korumak için böyle acil olağanüstü bir tedbir almıştır.” dedi.





Kurtulmuş'un hukuk devletini ayaklar altına alan skandal sözlerine programı hazırlayan ve sunan Özışık, "Doğru, doğru!" diyerek iştirak etti.





Kurtulmuş, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarının mahkeme kararı ile beraat etmesini bile yeterli görmedi.





AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a göre KHK mağdurları beraat etse de AKP için örgüt üyesi olarak kalmaya devam edecek.





KURTULMUŞ KENDİNİ MAHKEME YERİNE KOYDU: BERAAT ETSE BİLE ÖRGÜT ÜYESİDİR!





Kurtulmuş, "Bir insanın beraat etmesiyla örgüt üyeliği arasında birebir ilişki yoktur. Bir insan beraat etmiş olabilir ama bu kişinin örgüt üyeliği isnadında kurtulduğu anlamına gelmez." diyerek mahkemelerin bir hükmünün kalmadığını itiraf etti.





Kurtulmuş'a göre Erdoğan rejiminde örgüt üyeliğinin başka delillendirilmesi var.