Samanyolu Haber /Dünya / Bir AB ülkesi daha ambargo getirdi /14 Ekim 2019 19:24

Bir AB ülkesi daha ambargo getirdi

Türkiye'nin Suriye'nin Kuzey bölgesine düzenlediği operasyon sonrası Avrupa Birliği ülkelerinden bir bir silah ambargosu haberleri geliyor. İtalya'da Facebook üzerinden yayınladığı yazı ile Türkiye'ye ambargo uygulayacağını duyurdu.

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Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları bugün Lüksemburg'da dört saat süren bir toplantı gerçekleştirdi ve Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı kınadı. AB Türkiye'ye yönelik topyekûn bir silah ambargosu kararı almadı. Fakat İtalya, birkaç saat içerisinde Türkiye'ye silah satışını durduran ülkeler arasına katılacağını açıkladı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki askeri harekâtının ‘dramatik sonuçları' olduğu belirtildi ve bazı AB ülkelerinin silah ihracatını durdurduğu kaydedildi.

Almanya ve Fransa tarafından teklif edilen “Türkiye’ye yönelik silah ambargosu” ise AB genelinde tüm ülkelerde kabul görmedi.

Fakat İtalya Dışişleri Bakanı Luidi Di Maio, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki birkaç saat içerisinde, İtalya da Türkiye’ye silah ihracatına yönelik yasağı imzalayacak” ifadesini kullandı.

Belçika da silah satışının durdurulmasına destek veriyor.

Fransa, Hollanda, Norveç ve Finlandiya, Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasının ardından Türkiye’ye silah satışını durdurmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, “Bu savaşa destek olmak ve silahların kullanılmasını istemiyoruz” açıklaması yapmıştı.
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