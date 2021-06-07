Samanyolu Haber /Dünya / Bir AB ülkesi daha Rus aşısı kullanmaya başladı /07 Haziran 2021 22:50

Bir AB ülkesi daha Rus aşısı kullanmaya başladı

Avrupa Birliği (AB) iyesi ülkelerden Slovakya'da Rusya'da üretilen koronavirüs aşısı Sputnik V aşısının kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

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11 Mayıs’ta AstraZeneca aşını askıya aldığını duyuran Slovakya, bugün, vatandaşlarını  Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı ile aşılamaya başladı.

Slovakya, Macaristan’dan sonra Sputnik V aşısını yaptıran ikinci Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Slovakya, bir kadının AstraZeneca ile aşılanmasının ardından kanında meydana gelen pıhtılaşma sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 11 Mayıs’ta  aşının kullanımının askıya almıştı.

Sputnik'in aktardığına göre, Slovakya’da halk, bugün Rus Sputnik V aşısı ile aşılanmaya başladı.

Eski Slovakya Başbakanı İgor Matovic mart ayında aşılamayı hızlandıracağı gerekçesiyle Sputnik V aşısını satın almıştı. 5.5 milyon nüfuslu ülke şimdiye kadar 200 bin doz aşı aldı, 2 milyon doz daha almayı istiyor.

Ülkede aşının kullanımına mayıs sonunda izin verilmişti.

5 bini aşkın kişinin Sputnik V aşısını yaptırmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

© Sputnik

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