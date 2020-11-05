Samanyolu Haber /Dünya / Bir açıklama da Joe Biden'dan geldi /05 Kasım 2020 00:36

Bir açıklama da Joe Biden'dan geldi

ABD başkanlık seçimlerinden Demokratların adayı olarak mevcut başkan Trump'a rakip olan Joe Biden'ın, 270 Seçmenler Kurulu oyunu alacak kadar çok eyalet kazanacaklarını düşündüğünü söylediği belirtildi.

SHABER3.COM

T24'te yr alan habere göre Joe Biden, 270 Seçmenler Kurulu oyunu kazanarak ABD'nin yeni başkanı olacak kadar çok eyalet kazanacaklarının açıkça görüldüğünü söyledi.

Seçimleri takip ettiği Delaware'de konuşan Biden, şu anda zafer ilan etmediğini ancak sayımlar bittiğinde seçimleri kazanacağını düşündüğünü ifade etti.

Biden, "Halkımız bir kez daha bu ülkenin kalbinin demokrasi ile attığını gösterdi" derken, "Pandeminin ortasında bu seçimde tarihte görülmediği kadar çok oy kullanıldı" diye konuştu.

Mevcut sonuçlara göre fark çok büyük gözükse de Pennsylvania konusunda iyimser olduğunu ifade eden Biden, "Senatör Harris ve ben daha bu ülke tarihinin en fazla oyunu alma yolundayız. Kampanyamızdan gurur duyuyorum. Zor bir kampanya süreci oldu ancak ülkemiz için daha zor bir süreçti" dedi.

Biden konuşmasına şöyle son verdi:

"Bu seçim geride kaldığında, ABD halkı olarak hep yaptığımızı yapacağız. Gerilimi düşüreceğiz, birbirimizi yine görmeye, dinlemeye başlayacağız. Kolay olmayacak biliyorum. Hiçbirimiz saf değiliz. Ama gelişim için, rakiplerimize düşman gibi davranmayı bırakmalıyız. biz düşman değiliz. Demokrat Partili olarak yarıştım; seçildiğimde bir Amerikan Başkanı olarak yöneteceğim.  Her oy sayılmalı. Kimse demokrasimizi bizden alamaz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir açıklama da Joe Biden'dan geldi Sonraki Haber >>

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Sokak Lambası direğinden kıl payı kurtuluş

Sokak Lambası direğinden kıl payı kurtuluş

“Journalist Post” yayında

“Journalist Post” yayında

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Kâbe'de saldırı şoku!

Kâbe'de saldırı şoku!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:01:25