Samanyolu Haber /Gündem / Bir açıklamada Rusya'dan geldi /10 Temmuz 2020 19:37

Bir açıklamada Rusya'dan geldi

Danıştay'ın Ayasofya'nın müze statüsünü düşürüp cami yapılmasına ilişkin ilk tepki Rusya Ortodoks Kilisesi'nden geldi.

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Rus Ortodoks Kilisesi’nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoyda, Danıştay’ın kararına ilişkin olarak, “Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü” dedi.

Sputnik’teki habere göre Legoyda, “Söz konusu karar, çok yazık ki, mevcut anlaşmazlıkları gidermeye yönelik değil. Tam tersine, (Rus Ortodoks Kilisesi lideri) Patrik Kirill'in 6 Temmuz’daki açıklamasında belirttiği gibi daha büyük parçalanmalara yol açabilir” ifadesini kullandı.
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