Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) politika faizinde 75 baz puan indirime gitti.





RBNZ para politikası kurulu üyeleri 16 Mart Pazartesi günü Wellington'da olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıda faiz oranı yüzde 1'den yüzde 0,25 seviyesine çekildi.





Bankanın açıklamasında faizin en az 12 ay boyunca bu seviyede kalacağı, ayrıca bankalar için artırılmış sermaye gereksinimlerinin başlangıç tarihinin 12 ay ertelenerek Temmuz 2021'e çekildiği belirtildi.





KORONAVİRÜS EKONOMİYE DE ZARAR VERECEK





Bankanın açıklamasında Koronavirüs'ün ekonomi üzerindeki etkisinin kayda değer olacağı ifade edildi.





Açıklamada, "Yeni Zelanda'nın mal ve hizmetler ile yerli üretim talebi düşük olacaktır. KOVID-19'a yönelik tedbirler artarken, tüketici harcamaları ve yatırımlar uzun bir süre cansız kalacak. Hükümet genişleyici bir mali politika yürütüyor ve hem özel amaçlı hem de geniş çaplı ekonomik teşvik sağlamak için mali paket desteğini artırma niyeti var." ifadesi yer aldı.