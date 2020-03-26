Samanyolu Haber /Gündem / Bir adliyede daha koronavirüs çıktı /26 Mart 2020 19:08

Bir adliyede daha koronavirüs çıktı

İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde korona virüs tespit edildi. 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü’nde virüs çıkması sonrası birçok mahkeme karantinaya alındı ve adliye personeline 14 gün izin verildi.Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdüründe koronavirüs tespit edildi.

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 Mahkemeyle irtibatlı diğer adliye personeline 14 gün idari izin verilirken, birçok mahkeme de karantinaya alındı.Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan N.G.'ye koronavirüs tehşisi konulduğu öğrenildi.

 Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı'nca, Bakırköy 5. Suh Hukuk Mahkemesi ile irtibat halinde bulunan 6. ve 10. sulh hukuk mahkemeleri, 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve 2. Sulh Ceza Hakimliği'yle ilgili tüm personel 14 gün süre ile idari izinli sayıldı.

MAHKEMELER KARANTİNAYA ALINDI

Söz konusu mahkemeler karantinaya alınırken, ilgili tüm hakim ve personelin İlçe Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiği bildirildi. 
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