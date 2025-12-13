Bir aileyi yok eden o ilacın kullanılmasına nihayet düzenleme getirildi!





Tarım ve Orman Bakanlığınca, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende olarak satılması, depolanması ve reçetelendirilmesi ile bu işlemleri yapacaklar tarafından uyulması gereken usul ve esaslar düzenlendi.Almanya'dan Türkiye'ye gelen Böcek ailesinin ilaçlama nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından tarım ilaçları için yeni yönetmelik yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik"e bitki koruma adı da verilen bu kimyasallar artık belirli kurallar kapsamında satılacak.Bakanlık tarafından reçeteli olarak satılması zorunlu hale getirilen bitki koruma ürünleri, Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanında yayımlanacak, ayrıca Bitki Koruma Ürünleri Takip Sisteminde de satış bildirimi reçeteye bağlanacak.Yönetmelikte, reçete yazma yetkisi için “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Bakanlıktan yetki almış olmak koşulu ile sadece ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun olmuş ziraat mühendisleri reçete yazabilir” denildi.Bakanlıktan edinilen bilgiye göre düzenlemeyle reçete uygulamasında sistem değişikliğine gidildi. Mevcut uygulamada reçete, fiziki ortamda yazılı olarak düzenleniyordu. Yönetmelikle reçete, Bitki Koruma Ürünleri Elektronik Reçete Sistemi üzerinden ve Bakanlıkça belirlenen aktif maddeleri ihtiva eden ürünler için düzenlenecek.Bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisleri, bayi veya toptancı izin belgesine sahip bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisleri, bayi veya toptancıda sorumlu yönetici olarak istihdam edilen bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisleri, Bakanlıktan reçete yazma yetkisi almak koşuluyla reçete yazabilecekler.Bitki koruma ürünlerinin kullanıcılara satışları, üreticinin uygulayacağı alan büyüklüğüne, bitki veya bitkisel ürüne ve zararlı organizma bilgilerine göre ve uygulanacak bitki koruma ürününün kullanım dozu ve miktarına göre yapılabilecek.Bitki koruma ürünlerinin satış yetkisi de düzenlenerek, bayiden bayiye, toptancıdan toptancıya satış kaldırıldı. Ruhsat sahibi firmalar, toptancılara veya bayilere, toptancılar bayilere, bayiler ise sadece kullanıcılara (üreticiler ve ürün muhafaza depoları) satış gerçekleştirebilecek.Reçeteli satılması zorunlu hale getirilmiş bitki koruma ürünleri hariç, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından ihale usulüyle satın alınacak bitki koruma ürünlerinin, resmi kurum, paketleme tesisleri ve tohum üreten şirketlerle kullanıcılara doğrudan satışı, ruhsat sahibi firma, bitki koruma ürünleri toptancıları veya bayiler tarafından da yapılabilecek.Mesken olarak kullanılan bina altlarına toptancı ve depo izni verilmeyecek. Buralarda bulunan toptancı ve depo olarak kullanılan onaylı yerlerle tüm perakende veya toptan satış ve depolama yapılan onaylı yerler, koşullarını 31 Aralık 2028'e kadar uygun hale getirecek.Reçetesiz bitki koruma ürünü satan ve kayıt tutmayan bayilere, ilgili kanun gereği 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Reçete yazma yetkilileri kurallara uymazsa yazılı olarak uyarılacak, aynı yıl içinde tekrarı halinde bunların yetkileri iptal edilecek.Daha önce yasaklanan veya kullanımı sonlandırılan bitki koruma ürünlerinin satışının yapıldığının tespiti halinde bayi veya toptancı belgesi iptal ediliyordu. Artık bu tip ürünlerin bulundurulması halinde de yetki belgesi sonlandırılacak.Böcek Ailesi Almanya'dan Türkiye'ya tatil için gelmişti. 4 kişiden oluşan aile zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Önce ailenin yediği yemeklerden zehirlendiği düşünülmüş ve işletme sahipleri tutuklanmıştı. Ancak daha sonra yapılan incelemede ailenin kaldığı otelde kullanılan ilaç nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.