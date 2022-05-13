Samanyolu Haber /Politika / Bir AKP klasiği: Yazılıda 1. olanı eleyip 172. olanı işe aldılar! /13 Mayıs 2022 08:33

Bir AKP klasiği: Yazılıda 1. olanı eleyip 172. olanı işe aldılar!

Bakanlığın sözleşmeli personel alımında KPSS birincisi, mülakatta 175. sıraya düşürüldü. 172. sıradaki ise birinci yapıldı. İYİ Partili Usta adaletsizliğe isyan etti.

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Kamuda yine mülakat skandalı yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın ve çocuk konukevleri ile engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri için 150'si öğretmen 4 bin 157 personel alımı yaptı. KPSS puanına göre başvuruda bulunan ve yazılı sınavda başarılı olan adaylardan 12 bin 525'i sözlü sınava çağırıldı. Öğretmen adayları arasında en yüksek KPSS puanı ile 1. sırada olan genç, mülakatta 175'inci sıraya düşürülüp elendi. KPSS puanında 172. sırada olan ise, mülakatta 1. sıraya yükseltilip işe alındı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bakanlığın skandal işe alımıyla ilgili açıklama yaptı. Şöyle konuştu: ‘'Öğretmen alımında birinci sırada olan kişi sözlü puanı düşük tutularak alınmıyor. KPSS puanına göre 21. ve 44. sırada olanlar değil, KPSS puanı ile sıralamaya dahi giremeyecek olan 172. sıradaki kişiye mülakatta yüksek puan veriliyor ve, 1. sıraya oturtuyorlar. 214. sırada olan 2. sıraya, 411. sırada olan ise 3. sıraya oturtuluyor. Sadece bir iki kişi olsa, mülakatı başarısız geçmiş diyebilirsiniz. Çok belli ki, torpil çalışmış. Başka iddialar da var, para gibi… Bu çocuklar nasıl işe girecek. KPSS'nin hiç etkinliği kalmadı. O zaman bu çocuklar aylarca niye sınava hazırlanıyor, yazık günah değil mi? Bana ulaşan gençler ağlıyor. Mülakat kalkmalı, aday memurluğu dönemi gelmeli. KPSS kalacaksa tek kıstas KPSS puanı olmalı. Şu anda KPSS tamamen by-pas edilmiş durumda. Gençlerimizi devletten soğutuyorsunuz; bu vicdansızlık, adaletsizlik ve ahlaksızlıktır.”

TEK KISTAS KPSS DEĞİL

Bakanlık ise “Tek kıstas KPSS puanı değil” dedi. Açıklamasını şöyle sürdürdü: “KPSS sıralamasına göre toplam 12 bin 525 aday sözlü sınava çağırılmış, adayların tamamı KPSS sıralaması ile sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır. KPSS önemli kıstaslardan biri olmakla birlikte tek kıstas değildir. Genel bir seçme sınavı sonucuna göre atama yapmak, 85 milyon vatandaş için doğru ve hakkaniyetli olamaz.”

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