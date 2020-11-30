Samanyolu Haber /Politika / Bir AKP kurucusu daha veryansın etti: Her türlü gayrı meşru işleri yapıp... /30 Kasım 2020 11:53

Bir AKP kurucusu daha veryansın etti: Her türlü gayrı meşru işleri yapıp...

AKP'nin kurucularından eski milletvekili Kemal Albayrak, Sözcü gazetesine bazı açıklamalar yaparak partisinin mevcut halini eleştirdi.

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Albayrak, bazı siyasilerin ‘tövbe-i nasuh' (Günahların bağışlanması için Allah'a yapılan af dileme talebi) önerdiğini belirtip, “Siyasette tövbe-i nasuh olmaz. Tövbe, yaratıcıya yapılır. Her türlü gayri meşru işleri yap, sessiz kal, zulümler, yanlış güce uygun kararlar ver, bunun çözümü adalettir” dedi. 

Albayrak, Metraj Prodüksiyon isimli firmanın “AK Parti'de kurulduğu gün ile bugün arasında nasıl fark var” ve “Herkes parti içinde özgürce tartışıyor mu?” sorularına şu şekilde yanıt verdi:

“Çok şey söylenebilir. ‘Akıl, bilim, hukuk, demokrasi' dediler, oligarşiye yöneldiler. ‘Kaynaştıracağız' dediler ayrıştırma yarattılar. Yargıyı ve devleti intikam aracı olarak kullandılar. Ekonomide çöküşe gittiler.

Tartışamıyorlar çünkü korku var. Korku düşünce yaratmaz, düşüncenin olmadığı bir yerde kölelik vardır. AK Parti kölelik ve itaat kültürüne dayalı bir sistemle yönetiliyor. AKP başkanını eleştirmek mümkün değil. Çünkü korku var. Korku düşünce üretmiyor. Düşünce üretmediği için doğru ve yanlışlar ortaya konamıyor."
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