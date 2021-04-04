Samanyolu Haber /Politika / Bir 'amiral' açıklaması da HDP'den /04 Nisan 2021 23:00

Bir 'amiral' açıklaması da HDP'den

Emekli bazı amirallerin 'Tarikat üyesi amiral ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi' konusunda yayımladıkları bildiri konusunda bir açıklamanın da Halkların Demokratik Partisi (HDP) cephesinden geldiği belirtildi.

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104 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada  "Demokrasiyi ve özgürlükleri hedef alan darbeci yaklaşımlara ve tutumlara karşı tavrımız her zaman nettir. Ancak iktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi de siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktan öte bir anlam taşımamaktadır" denildi. 

 HDP'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye’de, gerek askeri gerek sivil olsun her türlü darbe veya darbe girişimi ağır yıkımlara yol açmıştır. Demokrasiyi ve özgürlükleri hedef alan darbeci yaklaşımlara ve tutumlara karşı tavrımız her zaman nettir. Ancak demokratik siyasete darbe yapmak konusunda sicili kapkara olan bu iktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi de siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktan öte bir anlam taşımamaktadır. Çare güçlü demokrasinin tesisi ve gerçek adaletin sağlanmasıdır."
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