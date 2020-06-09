Samanyolu Haber /Gündem / Bir anket sonucu daha geldi /09 Haziran 2020 20:00

Bir anket sonucu daha geldi

Metropoll Araştırma'nın "Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketine göre, AKP'deki düşüş sürüyor.

SHABER3.COM

AKP şubat ayından bu yana üç puan daha kaybetti.Anket sonucuna göre, AKP'nin şubat ayında 33,9 olan oy oranı, martta 33,7'ye, nisanda 32,8'e ve mayısta 30,7'ye düştü.

MHP'nin de şubay ayına göre oy oranları önemli ölçüde düşüş gösterdi. Şubat ayında 8,5 olan oy oranı mayısta 7,3'e kadar geriledi.

Ankate göre, kararsızların oranı yüzde 7,7 oldu. Kararsızların oranının MHP'nin oy oranından fazla olması dikkati çekti.Ankete göre, yeni partilerin oy oranı birbirine eşit. DEVA ve Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 1,3 oldu.

CHP'de ise şubat ayında yüzde 20,7 olan oy oranı martta 17,7'ye geriledi, nisan ve mayısta yükselişe geçerek 19,0 ve 21,7'ye ulaştı.Ankette HDP'nin oy oranı yüzde 8,4 olurken, İYİ Parti'nin oy oranı ise 7,7'ye ulaştı.

Son olarak KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, şubat ayında yaptıkları araştırmada kararsızların oranının yüzde 36, AKP'nin ise yüzde 30'un altında olduğunu belirlediklerini açıklamıştı. 

AKP Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, son günlerde açıklanan anketlere ilişkin olarak, "Yandaş anket firmaları tarafından gerçeklerle bağdaşmayan anketler açıklanmaktadır" iddiasını öne sürdü.

Hamza Dağ, yazılı açıklamasında, periyodik olarak yapılan araştırmaların Covid-19 salgını sürecinde de devam ettiğini belirterek, "Bunun yanında bu dönemki çalışmalarda hükümetin uyguladığı ve uygulamayı planladığı politikalara yönelik kamuoyu araştırmaları yapılmıştır. Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar göstermektedir ki, salgın sürecinde uygulanan politikalar kamuoyunun büyük oranda desteğini almıştır" ifadesini kullandı.

MetroPOLL Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2020' anketine göre partilerin oy oranları şöyle:



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