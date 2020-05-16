Samanyolu Haber /Gündem / Bir anlık ihmalin faturası ağır oldu /16 Mayıs 2020 21:36

Bir anlık ihmalin faturası ağır oldu

Kars'ta Koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı bir anda 30'dan 176'ya yükseldi.

SHABER3.COM

Kars, koronavirüs vak'alarının en az görüldüğü şehirler arasında yer alırken, vak'a sayısı son iki haftada 146 artarak 176’ya çıktı. 

Vak'a sayısındaki artışın 2 hafta önce yapılan bir nişan etkinliği ile Koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen bir kişinin boğa keserek yakınlarına yemek daveti vermesinin etkili olduğu bildirildi.

VAK'A SAYISI ANİDEN ARTTI

Kars'ta 30 olan vak'a sayısı tedbirlere uyulmayınca iki hafta içinde 176'ya yükseldi. 2 bin 145 kişiye test uygulanan şehirde bugüne kadar 7 hasta hayatını kaybetti. 

Hastalardan 56'sı evlerinde, 53'ü ise karantina yurdunda takip ediliyor.

Şehir merkezinde iki hafta önce düzenlenen bir nişan etkinliği ile Koronavirüs tedavisi sonrası taburcu edilen bir vatandaşın boğa keserek yakınlarına yemek vermesinin, vak'a sayısının artmasına sebep olduğu belirtildi. 

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Vak'a sayısının arttığı Kars'ta tedbirler de sıklaştırıldı. Polis ekipleri gün boyu şehrin dört bir yanında salgın tehlikesine karşı uyarılarda bulunuyor. 

Belediyenin hoparlörlerinden de sıkça anonslar yapılarak tüm vatandaşlar duyarlılığa davet ediliyor. Polis ekipleri, ayrıca vatandaşları maskeleri yerlere atmamaları konusunda da uyarıyor.
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