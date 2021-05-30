Samanyolu Haber /Gündem / Bir anne baba daha tutuklandı: İki çocuk yapayalnız bırakıldı /30 Mayıs 2021 12:19

Bir anne baba daha tutuklandı: İki çocuk yapayalnız bırakıldı

Bir anne-baba daha tutuklandı. 2,5 yaşındaki Murat ile 4 yaşındaki Fatih’in ebeveynleri iki gün önce tutuklanıp Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Küçük çocukları olan anne-babalar birlikte tutuklanmaya devam ediyor. 2,5 yaşındaki Murat ve 4 yaşındaki Fatih’in annesi Kezban Demir ile babası Mehmet Demir, 26 Mayıs 2021’de Edirne’de gözaltına alındı. Bir gün sonra mahkemeye çıkarılan Demir çifti tutuklanıp Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.

8 AYLIK HAMİLEYKEN İFADE VERDİ

Küçük oğlu Murat’a 8,5 hamileyken hakkında soruşturma başlatılan Kezban Demir, Ağustos 2018’de Bolu’da mahkemeye çıkmış, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılmıştı. İçeriği olmayan Bylock ve tanık ifadelerine dayanılarak ceza verilen Kezban Demir’in dosyası İstinaf Mahkemesi’nde bekletiliyordu.

ÇOCUKLARA DEDE VE ANNEANNE BAKIYOR

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Biyoloji mezunu olan Kezban Demir (31), Bolu Gerede’de kapatılan özel bir kız yurdunda müdürlük yapıyordu. Aynı üniversitenin fizik bölümünden mezun olan Mehmet Demir (35) ise Gerede’de muhasebeci olarak çalışıyordu. Demir çiftinin çocuklarına şu anda Bursa’da yaşayan dede ve anneanneleri bakıyor.
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