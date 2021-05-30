Bir anne baba daha tutuklandı: İki çocuk yapayalnız bırakıldı

SEVİNÇ ÖZARSLAN | BOLD ÖZEL







Küçük çocukları olan anne-babalar birlikte tutuklanmaya devam ediyor. 2,5 yaşındaki Murat ve 4 yaşındaki Fatih’in annesi Kezban Demir ile babası Mehmet Demir, 26 Mayıs 2021’de Edirne’de gözaltına alındı. Bir gün sonra mahkemeye çıkarılan Demir çifti tutuklanıp Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.





8 AYLIK HAMİLEYKEN İFADE VERDİ





Küçük oğlu Murat’a 8,5 hamileyken hakkında soruşturma başlatılan Kezban Demir, Ağustos 2018’de Bolu’da mahkemeye çıkmış, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılmıştı. İçeriği olmayan Bylock ve tanık ifadelerine dayanılarak ceza verilen Kezban Demir’in dosyası İstinaf Mahkemesi’nde bekletiliyordu.





ÇOCUKLARA DEDE VE ANNEANNE BAKIYOR





Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Biyoloji mezunu olan Kezban Demir (31), Bolu Gerede’de kapatılan özel bir kız yurdunda müdürlük yapıyordu. Aynı üniversitenin fizik bölümünden mezun olan Mehmet Demir (35) ise Gerede’de muhasebeci olarak çalışıyordu. Demir çiftinin çocuklarına şu anda Bursa’da yaşayan dede ve anneanneleri bakıyor.