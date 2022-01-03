Samanyolu Haber /Gündem / Bir annenin feryadı: 'Yarın iki oğlumla birlikte Sincan Cezaevinde hapse gireceğim' /03 Ocak 2022 19:35

Bir annenin feryadı: 'Yarın iki oğlumla birlikte Sincan Cezaevinde hapse gireceğim'

Biri 3 yaşında, diğeri 18 aylık iki çocuk annesi bir ev hanımı, kesinleşen cezasının infazı için yarın cezaevine gireceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Adının açıklanmasını istemeyen anne “Evet dostlar ben gidiyorum, yola çıkıyorum, yarın teslim oluyorum. 6 yıl 10 ay 15 gün, 2 çocukla” ifadelerini kullandı.

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Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onaylanan bir ev hanımı, yarın cezanın infazı için Sincan Cezaevine teslim olacak.

Twitter hesabından aylardır durumunu anlatan iki çocuk sahibi anne, “Evet dostlar ben gidiyorum, yola çıkıyorum, yarın teslim oluyorum. 6 yıl 10 ay 15 gün, 2 çocukla. Hakkınızı helal edin, ölmeden çıkarsam parti yaparız.” dedi. Küçük oğlunun hala daha anne sütüyle beslendiğini ifade eden anne, çocuklarını yanına almaktan başka çaresi olmadığını belirtti.



DAHA ÖNCE DE HAPİS YATTI
Bold Medya’ya konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen anne Sincan Cezaevinde daha önce de 7 ay yattığını, ByLock kullandığı iddiasıyla verilen cezanın geçtiğimiz temmuz ayında onaylandığını söyledi.

O dönemde de iki çocuğuyla birlikte teslim olmaya giden annenin infazını savcı 4 Ocak 2022’ye erteledi. Yarın itibariyle infaz ertelemesi sona eren anne, 6 aydır yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından duyurmaya çalışıyor:

“ÇABALAMAKTAN, ÇARE ARAMAKTAN BIKTIK”
“Yıllar aylar günler o kadar hızlı geçti ki içeride bu kadar hızlı geçmez. Evet 5 günüm kaldı. Haksız yere suçsuz yere içeri 2 çocuğum ile girmeme sadece 5 gün… Tebrik ediyorum. Sebep olana, olanlara, seyirci olanları… Ne kadar ‘ben terörist değilim, kendi halinde 2 yavrusunu büyütmeye çalışan bir anneyim’ desem de inanmadılar. 10 gün özgür kalacağım, 10 gün sonra Sincan Cezaevine gireceğim. Bittik artık çabalamaktan, çare aramaktan, hiçbir şey düzelmeyecek, bazen ölsem benim yüzümden 2 yavrum içeriyi görmez diyorum.”
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