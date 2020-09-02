Bir Arap ülkesi daha İsrail'le normalleşmeye hazırlanıyor

Açıklamayı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapan Kushner, buraya iki ülke arasındaki ilk ticari uçuşla İsrailli yetkililerle birlikte geldi.







Şu ana kadar BAE dışında herhangi bir Arap ülkesi İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi planladığını açıklamış değil. Tersine 13 Ağustos'te gerçekleşen BAE-İsrail ilişkilerindeki olumlu gelişme sonrası bazı Arap ülkeleri ABD arabulucuğunda böyle bir normalleşmeyi seçenek olarak dahi düşünmediklerini açıklamıştı.





Sıradaki ülke hangisi?





İsrail'in iki komşusu Mısır ve Ürdün ile siplomatik ilişki kurulmuş ve barış antlaşması yapmıştı. Ancak İsrail'in Filistin topraklarının belli bir kısmından çıkmayı reddetmesi ile bu ülkeler arasında gerginlik devam etmişti.





ABD şimdi bu normalleşmelerin artması ve durumu büyük bir başarı hikayesine dönüştürmek için bölgede mekik dokuyor. Kushner'in Körfez turunda sıradaki ziyaretleri Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Umman'a olacak.





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