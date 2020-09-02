Bir Arap ülkesi daha İsrail'le normalleşmeye hazırlanıyor

Açıklamayı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapan Kushner, buraya iki ülke arasındaki ilk ticari uçuşla İsrailli yetkililerle birlikte geldi.
Şu ana kadar BAE dışında herhangi bir Arap ülkesi İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi planladığını açıklamış değil. Tersine 13 Ağustos'te gerçekleşen BAE-İsrail ilişkilerindeki olumlu gelişme sonrası bazı Arap ülkeleri ABD arabulucuğunda böyle bir normalleşmeyi seçenek olarak dahi düşünmediklerini açıklamıştı.
Sıradaki ülke hangisi?
İsrail'in iki komşusu Mısır ve Ürdün ile siplomatik ilişki kurulmuş ve barış antlaşması yapmıştı. Ancak İsrail'in Filistin topraklarının belli bir kısmından çıkmayı reddetmesi ile bu ülkeler arasında gerginlik devam etmişti.
ABD şimdi bu normalleşmelerin artması ve durumu büyük bir başarı hikayesine dönüştürmek için bölgede mekik dokuyor. Kushner'in Körfez turunda sıradaki ziyaretleri Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Umman'a olacak.
YEDİOT HRONOT: NETANYAHU 2018'DE GİZLİCE BAE'YE GİTTİ
Bu arada Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) gizli ziyaret ederek Veliaht Prens Muhammed bin Zayid'le görüştüğünü öne sürdü.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, iki yıl önce BAE'de basına yansımayan gizli bir ziyaret düzenlediği ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile bir araya geldiği iddia edildi.
Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan diplomatik kaynaklar, söz konusu toplantının 'olumlu bir atmosferde' gerçekleştiğini ve bir yıl sonra Washington'da İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şabbat ile ABD ve BAE hükümetinden heyetlerin katıldığı bir toplantı daha düzenlendiğini öne sürdü.
İddiaya göre, İsrail'in Washington Büyükelçisi Ron Dermer, BAE ile normalleşme anlaşması imzalanmasıyla sonuçlanan müzakerelere yoğun bir şekilde katıldı.
Netanyahu, önceki gün yaptığı açıklamada Arap liderlerle bir dizi 'gizli görüşme' gerçekleştirdiğini söylemesine rağmen Başbakanlık Ofisi konuya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.
Netanyahu, Abu Dabi'de İsrail-ABD-BAE heyetleri arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamasında "Arap ve Müslüman dünyasındaki pek çok liderle görüşüyorum. Sandığınızdan çok daha fazlası. Henüz size söyleyemeyeceğim daha çok şey var ama eninde sonunda ortaya çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.