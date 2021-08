Bir 'arı' daha örümcek ağını delip geçiyor!..

Bakanlığın aldığı bu karar, Güney Kore'de büyük iş insanlarının ve dev ticari faaliyetlerle ilişiği olan kesimlere ayrıcalık yapıldığı gerekçesiyle bazı kesimler tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.





Bu ayrıcalıklı durum, Balzac'ın ünlü sözünü bir kez daha hatırlatmış oldu: Kanunlar örümcek ağları gibidir: Zayıfları ağa yakalanır, güçlüler ağı delip geçer.



Lee Jae-yong hakkındaki diğer iddialar sebebiyle yeniden hapse girebilir





5 yıl hapis cezası 2.5 yıla indirildi





Samsung, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 2021'in ikinci çeyreğinde bir önceki seneye oranla karını yüzde 54 artırarak 11 milyar dolara çıktığını duyurmuştu.





Lee Jae-yong, eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin yakın arkadaşı Choi Soon Sil ve kardeşine 3 milyon euro rüşvet vermek ve bunun karşılığında Samsung'un ticari faaliyetleri konusunda devlet desteği aldığı gerekçesiyle toplamda 30 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Güney Kore Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2020 Ocak'tan itibaren tutuklu bulunan Lee Jae-yong'un cezasının bitmesine 1 senelik bir süre kaldığı ve şartlı tahliye edilerek geri kalan cezasını ev hapsinde geçireceği kaydedildi.Eski Samsung yöneticisi Lee Jae-yong.Ahn Young-joon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Söz konusu kararın, rüşvet skandalı sonrası kamuoyu baskısı nedeniyle meclis kararıyla görevinden alınan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin yerine 2017'deki ara seçimlerde göreve gelen ve özel sektörle devlet yönetimi arası ilişkileri dizginleme sözü veren Devlet Başkanı Moon Jae-in'in reformist imajına da zarar verdiği ifade ediliyor.Adalet Bakanı Park Beom-kye, Lee Jae-yong'un cuma günü yaklaşık 800 mahkumla birlikte serbest bırakılacağını ve alınan bu şartlı tahliye kararının Covid-19 pandemisi sonrası ülkede oluşan olumsuz ekonomik durum nedeniyle alındığını açıkladı.Lee Jae-yong şartlı tahliye edilecek olsa da eski Samsung yöneticisinin rüşvet skandalından ayrı olarak borsa hisselerinde manipülasyona neden olma ve denetim ihalelleri suçlamasıyla önümüzdeki günlerde Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.Jae yong'un bu duruşmada hüküm giymesi durumunda yeniden cezaevine girme ihtimali bulunuyor.53 yaşındaki Samsung yöneticisi rüşvet skandalı sonrası 2017'de çıktığı ilk duruşmada 5 sene hapis cezasına çarptırılmış ve cezaevine gönderilmişti. Ancak Jae yong'un cezası, 11 ay hapis yatması sonrası Şubat 2018'de Seul Yüksek Mahkemesi tarafından 2.5 seneye düşürülmüş ve tutukluluk hali de ertelenmişti.Güney Kore Yargıtay'ı temyize giden davada nihai kararını 2019'da vermiş ve Lee'nin aldığı rüşvet cezasının hafifletildiğine kanaat getirince eski Samsung yöneticisini yeniden cezaevinin yolunu tutmuştu.