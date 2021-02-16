Samanyolu Haber /Sağlık / Bir aşı firması daha Avrupa’ya onay başvurusu yaptı /16 Şubat 2021 20:47

Bir aşı firması daha Avrupa’ya onay başvurusu yaptı

ABD merkezli sağlık devi Johnson & Johnson, Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği’nde (AB) kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) başvurdu.

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AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA'dan yapılan açıklamada, şirketin ilaç kolu olan Janssen-Cilag International N.V. tarafından "COVID-19 Vaccine Janssen" adlı aşı için başvuru yapıldığı belirtildi.

Başvuruyla ilgili kararın hızlandırılmış bir takvim dahilinde mart ayı ortasına kadar verilmesi bekleniyor.Johnson & Johnson, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada aşısını ABD'de yüzde 72, Latin Amerika'da yüzde 66 oranında etkili olduğunu, koronavirüsün mutasyon geçirmiş Güney Afrika'daki varyantına karşı daha da az etki gösterdiğini duyurmuştu.

Firma geçen hafta aşı adayı için ABD’de acil durum kullanım onayına başvurmuş, Avrupa’da da gelecek haftalarda başvuru yapacağını açıklamıştı.

Aşı diğer aşıların aksine tek dozla uygulanıyor.AB'nin Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon doz aşı almak üzere sözleşmesi bulunuyor. 

EMA, daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca firmalarının aşılarının AB'de kullanılması konusunda tavsiye kararı vermişti. 
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