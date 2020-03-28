Samanyolu Haber /Sağlık / Bir asırlık tedavi yöntemi umut oldu /28 Mart 2020 22:12

Bir asırlık tedavi yöntemi umut oldu

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) iyileşen Koronavirüs hastalarından hayati tehlike teşkil eden hastalara plazma nakli için klinik denemelerin hızla başlatılmasına karar verdi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı eski bir tedavi yöntemini denemek için yetkililerden beklenen onay geldi. 

Buna göre iyileşen Covid-19 hastalarından alınan kanın yeni hastalara tedavi, yüksek risk grubundaki kişilereyse geçici koruma maksadıyla nakledilmesi için klinik çalışmalar başlıyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) incelemelerini tamamladı. Akabinde iyileşen Covid-19 hastalarından yeni hastalara plazma nakli için klinik denemelerin hızla başlatılmasına karar verdi. 

HAYATİ TEHLİKE TEŞKİL EDEN HASTALARDA DENENECEK

Ancak yöntemin başlangıçta yalnızca çok ağır ve hayati tehlike teşkil eden hastalar üzerinde denenmesi kararlaştırıldı. 

Bu süreçte FDA yetkilendirmesi üzerine lisanslı bir hekim tarafından bir hastanın tedavisi için plazma naklinin kullanılmasına tek tek vak'a bazlı izin verilecek.

İyileşen Covid-19 hastalarından plazma toplama görevi New York Kan Merkezi'ne verildi. Merkez, bağışçılardan gelen plazmayı toplayacak, işleyecek ve hayatı tehlikesi bulunan hastalar için hastanelerin erişimine açık plazma bankasında tutacak.

YÜZYILLIK GEZMİŞİ VAR

Yaklaşık yüzyıllık geçmişi olan ve günümüzde plazma nakli olarak bilinen bu yöntemin geçmişi, aşının çok daha öncesine dayanıyor. 

Henüz aşı bilinmiyorken grip ve kızamık salgınıyla mücadele için kullanılan kan nakli, yakın zamanda SARS ve Ebola salgınlarına karşı da denendi. 

Euronews'in haberine göre tıp dünyası şimdi, kan naklinin yeni tip Koronavirüs'ün yol açtığı Covid-19'a karşı etkili olup olmadığını görmek için geri sayıma başladı.

PLAZMA NE İŞE YARAYACAK?

Bir insan belli bir virüs sebebiyle enfekte olduğunda, vücut enfeksiyonla savaşmak için antikor adı verilen özel olarak tasarlanmış proteinler üretmeye başlıyor. Bu antikorlar, kişi iyileştikten sonra kanın özellikle plazma kısmında aylarca, hatta yıllarca barınabiliyor.

Araştırmalar kapsamında, iyileşenin antikor bakımından zengin plazma infüzyonlarının yeni Covid-19 hastalarına verilmesinin, vücutlarının virüsle savaşma kapasitesi üzerindeki etkisi test edilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir asırlık tedavi yöntemi umut oldu Sonraki Haber >>

Cezaevlerini acilen tahliye edin!

Cezaevlerini acilen tahliye edin!

Çıkın o varaklı odalardan!

Çıkın o varaklı odalardan!

Merkel ses kaydıyla seslendi: Evlerinizde kaldınız, teşekkür ederim

Merkel ses kaydıyla seslendi: Evlerinizde kaldınız, teşekkür ederim

Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...

Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...

''İtalya'dan daha kötü durumdayız. İş çığrından çıkabilir, binlerce ölüm olabilir''

''İtalya'dan daha kötü durumdayız. İş çığrından çıkabilir, binlerce ölüm olabilir''

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu

İşte Koronavirüs bulaşan akciğerlerin hâli!

İşte Koronavirüs bulaşan akciğerlerin hâli!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:40:08