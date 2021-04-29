Samanyolu Haber /Gündem / "Bir ay önce her şeyi planladı" bulgusu /29 Nisan 2021 12:32

"Bir ay önce her şeyi planladı" bulgusu

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kripto paraya yatırım yapan binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçmasının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Yaklaşık 400 bini kişiyi dolandırdığı iddia edilen Özer'in Arnavutluk'a kaçışı adım adım planladığı belirtildi.

Hürriyet gazetesinin Emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Özer kaçıştan bir ay önce Arnavutluk'tan gelen bir çifti ağırladı. Bu kişilerle toplantı yaptı ve tekrar Arnavutluk'a gönderdi. Özer'in bu kişilerle ne konuştuğu bilinmese de kaçışı öncesi gerekli planlamaları yaptığı sanılıyor.

Kaçışın detaylarına dair haberde, vurgunun boyutunun 2 milyar dolar değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre 108 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

Haberde şu detaylar dikkat çekti:

"Özer Arnavutluk’ta olmayabilir, yakın ülkelere kaçmış olabilir. Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya’da iz sürme devam ediyor. İstanbul Emniyeti'nde 10’dan fazla kişi gözaltında, kardeşleri gözaltında bulunuyor. Thodex çalışanlarının bir kısmı da gözaltında."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 108 milyon dolarlık bir portföyün bulunduğunu ifade etti. Soylu 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını ve 77 kişinin gözaltına alındığını da belirtti.

Soylu, olayla ilgili, 'Biz buradan yapabildiğimiz ölçüde internetten teknik takip yapmaya çalıştık. Bu konuda Arnavutluk makamlarıyla değerlendirmemiz sürdü. Onlardan da izin alarak dört ülkeye ekip gönderdik. Karadağ'dan Kosova'ya kadar Arnavutluk'un etrafındaki ülkelere ekipler gitti. Kırmızı bültenle yakalandığı zaman bu ülkelerde iade anlaşmamız var' dedi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Bir ay önce her şeyi planladı" bulgusu Sonraki Haber >>

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

İnfak Ayı: Ramazan

İnfak Ayı: Ramazan

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:39:29