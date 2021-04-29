"Bir ay önce her şeyi planladı" bulgusu

Yaklaşık 400 bini kişiyi dolandırdığı iddia edilen Özer'in Arnavutluk'a kaçışı adım adım planladığı belirtildi.







Hürriyet gazetesinin Emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Özer kaçıştan bir ay önce Arnavutluk'tan gelen bir çifti ağırladı. Bu kişilerle toplantı yaptı ve tekrar Arnavutluk'a gönderdi. Özer'in bu kişilerle ne konuştuğu bilinmese de kaçışı öncesi gerekli planlamaları yaptığı sanılıyor.





Kaçışın detaylarına dair haberde, vurgunun boyutunun 2 milyar dolar değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre 108 milyon dolar olduğu öne sürüldü.





Haberde şu detaylar dikkat çekti:





"Özer Arnavutluk’ta olmayabilir, yakın ülkelere kaçmış olabilir. Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya’da iz sürme devam ediyor. İstanbul Emniyeti'nde 10’dan fazla kişi gözaltında, kardeşleri gözaltında bulunuyor. Thodex çalışanlarının bir kısmı da gözaltında."





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 108 milyon dolarlık bir portföyün bulunduğunu ifade etti. Soylu 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını ve 77 kişinin gözaltına alındığını da belirtti.





Soylu, olayla ilgili, 'Biz buradan yapabildiğimiz ölçüde internetten teknik takip yapmaya çalıştık. Bu konuda Arnavutluk makamlarıyla değerlendirmemiz sürdü. Onlardan da izin alarak dört ülkeye ekip gönderdik. Karadağ'dan Kosova'ya kadar Arnavutluk'un etrafındaki ülkelere ekipler gitti. Kırmızı bültenle yakalandığı zaman bu ülkelerde iade anlaşmamız var' dedi."