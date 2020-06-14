Samanyolu Haber /Gündem / Bir Ayasofya açıklaması da Devlet Bahçeli'den... /14 Haziran 2020 20:33

Bir Ayasofya açıklaması da Devlet Bahçeli'den...

Son günlerde gündemde daha çok yer almanya başlayan Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılması konusunda bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Ayasofya Camisi’nin tasarruf hakkı sadece Türkiye’ye aittir. Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka açılmalıdır. Müzeden cami, camiden de müze olamayacaktır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'ya dair yaptığı yazılı açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşü çok nettir. Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka açılmalıdır. Kimin ne söylediğinin bir önemi yoktur. Önemli olan milletin ne dediği, ecdadın ne istediği, Allah'ın neyi emrettiğidir. Gerisi fuzuli laf kalabalığıdır" dedi.

Bahçeli açıklamasında "24 Kasım 1934'te Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesini sağlayan kararnameden mülhem bugüne kadar uzanan bitmeyen kafa karışıklıkları, kesilmeyen spekülasyonlar, eksilmeyen ve eskimeyen mesnetli-mesnetsiz iddialar, derinleşen fikir ve görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır" ifadesine yer vererek
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