Bir Ayasofya açıklaması da Karamollaoğlu'ndan...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya tartışmalarına ilişkin, 'İbadete açılması milletin arzusudur.' açıklamasında bulundu.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.





''Ayasofya'nın ibadete açılması milletin arzusudur'' Karamollaoğlu, ''Fatih Sultan Mehmet Han'ın da vasiyetini yerine getirecek bir tarzda ibadete açılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz'' diyerek Saadet Partisi'nin konuya ilişkin tavrını belirtti.





Karamollaoğlu açıklamasında, ''Biz bunu tarihi bir, bize emanet olarak görmek mecburiyetindeyiz. Tabii bazılarının çıkıp 'Yok müze mi olacak, yok efendim cuma günü Müslümanlar namaz kılsınlar, pazar günü de Hristiyanlar....' Böyle saçmalıklara itibar edilmez. Burası ibadete açılıyorsa açılması icap eder, konuşulması değil, yıllardır konuşuyoruz. Yeri geldiği zaman bunu gündeme getirip konuşulanlar ağır kelimelerle itham ediliyor, yeri geldiği zaman da başka konular konuşulmasın diye Ayasofya gündemde tutuluyor. Ayasofya'nın ibadete açılması milletin arzusudur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da vasiyetini yerine getirecek bir tarzda ibadete açılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz'' ifadelerini kullandı.